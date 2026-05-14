習特會懶人包｜伊朗戰事、台灣、AI　盤點中美5大重點議題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與國家主席習近平舉行峰會。此時正值地緣政治劇烈動盪，以及中美科技與貿易衝突持續升溫之際，外界關注兩大強權能否避免局勢進一步惡化。



以下為五大焦點議題整理：

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

中美元首會晤相關消息及相片：

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1、伊朗戰事

特朗普希望中國向伊朗施壓，推動和平談判並重啟霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運。

中國態度仍偏向觀望，但由於約半數原油進口須經霍爾木茲海峽，北京也不願見到能源危機衝擊全球經濟與中國出口。

美國本周制裁數家中國企業，指控其協助伊朗石油運輸與軍事行動，北京否認相關指控。

2、台灣議題

特朗普表示，準備與中方討論對台軍售問題。2025年12月，美方批准110億美元（約861億港元）對台軍售案，創歷來最大規模，但至今尚未交付。

北京希望美方調整台灣相關表述，從「不支持」台獨進一步改成「反對」台獨。

由於特朗普經常偏離講稿，美國前國務院官員柯比（John Kirby）警告，台灣議題措辭若失準，風險極高。

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3、AI科技冷戰

白宮4月指控中國大規模竊取美國AI知識產權，北京否認。

中國則不滿美方限制英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）高階AI晶片出口中國。白宮僅同意出口H200晶片，但迄今仍未出貨。

外界關注習特是否會討論AI安全準則，包括軍事用途與AI濫用風險。

4、貿易與稀土

特朗普2025年曾對中國祭出超過140%關稅，但中國以限制稀土與磁鐵出口反制。由於美國在伊朗戰爭中大量消耗軍備，而許多武器零件高度依賴中國主導供應鏈的關鍵礦物，美方面臨壓力。

消息人士指出，中國可能宣布採購波音飛機、美國農產品與能源。北京則希望美方放寬先進半導體出口限制、降低赴美投資障礙，並成立投資委員會，對應特朗普支持的貿易委員會。

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5、芬太尼管制

Politico引述匿名官員報導，芬太尼（Fentanyl）將是特朗普議程重點之一。美國長期指控中國企業供應化學前驅物給墨西哥販毒集團。對特朗普而言，在芬太尼議題上展現強硬態度，也有助鞏固MAGA基本盤。

中國否認相關指控，批評美方將問題政治化，並要求自美國「主要毒品轉運或非法藥品生產國家」名單除名。該名單預計9月更新。

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