股市升　樓市未必升 ｜湯文亮

有KOL話，樓市同股市沒有直接關係，股市升，樓市未必升。所以，他認為樓價會繼續下跌。



KOL可能唔知道，有不少業主被銀行call loan call到失魂，如果唔賣走手上股票，就要賣樓。股市突然大幅飆升，他們手上的股票亦升值不少，亦可以滿足銀行call loan要求，不用賣樓還貸，冇人賣樓，樓價就算唔升都唔會下跌。

KOL話信念始終如一，並且身體力行，將自住單位賣走，並且售後租回，收到訂金走去炒股票，現在已經賺咗兩三成，即是收多兩三個％訂金，未來一年租金已經有著落，兩三年之後再以低售出價兩三成，同新業主買返，可算是發了一筆小財。

我問如果樓價上升又如何，而事實上樓市上升的機會大過下跌很多，現在賭樓市下跌，除非賠率很高，一比一不能接受，更何況現在是十比一，樓價上升機率大過下跌十倍都唔止，KOL賭樓價上升似乎不智。

KOL可能唔知道，不少打算買樓的人枕弋待旦，錢已經早已準備好，現在只是等一些合心水單位便立刻出擊，KOL的單位亦都係那些人買下，要他們在兩年後蝕本出售，根本唔使旨意，而KOL最擔心並非利息是否會繼續下跌，令到樓價上升，而是銀行幾時開始放貸。當銀行開始借錢俾人買樓，樓價想跌都難，到時候KOL不但很難買樓，就算租樓都難，當租約到期，業主很大機會收回自用，KOL今次真係攞苦嚟。

KOL可能唔知道，賣自住單位的人其實是一名孤注一擲的賭徒，就算贏都只是收七折，輸就要輸加三，現在分析員已經唔講樓價下跌，只是有部份傳媒精選每日蝕讓個案，令到不少將自住單位賣走的業主覺得，賣價比那些每日精選蝕讓好得多，以為自己精明，蝕都比人蝕得少。

其實，在KOL將自住單位賣走的一刻，他的身份已經由一個業主變成租客，如果能夠在五年內變回做業主，他絕對可以稱得上是一個不屈不撓的人。

九龍東新盤。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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