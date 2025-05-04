送澧手記｜改革「地方營造」搶救「香港吸引力」（下）

上回提要，港府應參考中國一線城市如何以大膽創新的城市規劃或設計概念，成功推動市民外出消費，而本地亦應善用「臨時空間」的概念。



香港地積比率高，但對高度限制卻沒有彈性，建築物高度限制僅載滿地積比就算，所以香港任何區份的建築樣貌都是相差無幾。在這個框架下，建築師們就絞盡腦汁，施加創新思維去設計，但這種創意又可以改變多少呢？

現時規劃署主要分為策略性及地區規劃組等兩組人，其中前者屬以前瞻性思考香港城市規劃的需要，但總不能要求他們具備預測30年後社會需求及趨勢的能力。至於地區規劃組，在沒有大規模的技術調研支持下，往後30至40年都只會跟從法定條例及指引工作。

老實說，很難要求規劃署的同事「越權」工作，包括希望地區規劃組同事思考未來的規劃方向等，如此的制度嚴重限制了「地方營造」的可塑性。此外，香港寸金尺土，當然沒有一個技術部門願意為了創新，而冒險使用可興建大樓的土地作「地區營造」。

可是，以前的生活需求怎能與現在相提並論呢？況且，香港現時面對的挑戰是大灣區城市內多個不同特色地區，競爭者由10個增至100個，如何有足夠競爭力與人鬥過？相信沒有太多人會想像到「港車北上」這一政策，會將香港「有車階級」人士的消費能力，從本地各個固有特色地區，帶到大灣區數以百計的不同特色地區中。這正是典型「未做好準備，卻打開市場」的例子。

在這種情況下，既然優化地區特色、提升地區永久硬件配套需時，當下唯一做的就是善用「臨時空間」概念。在香港建設臨時的活動設施是具彈性的，並顯然反映一個地區不同方面的個性。筆者個人而言，當然希望港府可以擔當「領頭羊」角色，連繫不同的「地方營造」設計師，以「營運」作基礎進行設計及規劃，從而在短時間內能提供不同特色的地方，讓大灣區居民體驗的同時，增加香港吸引力。

北部都會區。（資料圖片）

中國採用龐大規模片區模式建設或改造城市，打從街道起作進行改革，包括爽快且大膽決定將行車道轉行人道，為臨時飲食及零售攤檔騰出空間，營造出一個具活力和吸引力的活動節點，以推動夜間文化消費。當地政府決心以「以人為本」為城市設計準則進行建設，重建「地區營造」的「流量密碼」，更容許全面使用電動個人出行裝置和自行車，便利市民出行，並減少依賴汽車及紓緩交通擠塞。然而，港府在相關方面仍未展現出同樣的膽色。

事實上，規劃署設有《香港規劃標準與準則》，即一套規劃工具作為城市發展的基準，其中《第11章：城市設計指引》旨在從宏觀及微觀層面上，締造美感和功能兼備的環境，惟對上一次更新版本經已是2015年，即至今足足有10年未有更新，顯然相關指引追唔上潮流，未能提供達成「流量密碼」的建議。因此，不難理解本港城市規劃及設計跟不上時下大眾所追求生活質素的需求演化，而現有的城市設計指引只能作最低限度要求之用，並提供基本生活所需，建設一個「穩穩陣陣」的城市。

近年「地方營造」工作亦有發展，但其他技術官員和規劃署之間卻無相同理念。規劃署地區辦公室是「守圖」的人員，他們只會要求項目倡議者滿足他們所需要的理據；在權限上，他們沒必要倡議項目本身的特色，以及其對城市的貢獻。地區缺乏自身特色和吸引力，對於城市發展的層面上難有出頭天。

不過香港人不嬲都是「遇強越強」，有競爭才有進步，我現在所說的也並非個人想法。當局是時候正面面對競爭者，與其他地區進行良性競爭，以營造地區特色為「KPI」，重拾香港「創新者」的牌坊。

北部都會區。（資料圖片）

北部都會區。（資料圖片）

【財經專欄】黃仲澧

現為普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席，並曾任多間大學及院校之客座講師。為政府、公營團體和不同大型私人企業等，提供跨領域專業、房地產及商業評估、運輸、可持續發展及園景建築顧問服務，協助制定城市及產業發展策略。

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