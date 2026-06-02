油麻地雅寶大廈地舖3000萬沽　9年慘蝕逾五成　上海買家接貨

雖然近期住宅樓市回暖，不過零售舖位市場依然低迷，市區舖位更錄得大幅蝕讓成交。油麻地鴉打街雅寶大廈一個地舖，近日以3,000萬元註冊易手，原業主於2017年高峰期以高達6,100萬元買入，持貨9年，帳面貶值超過一半。



建築面積約791呎 呎價約3.8萬

上述成交舖位為油麻地鴉打街雅寶大廈地下1號舖，建築面積約791平方呎，門闊約14呎，深約50呎，以3,000萬元成交，呎價約3.8萬元。租客為連鎖粥品店「忠記粥品」，物業所在大廈樓齡約40年。

持貨約9年 帳面雖蝕逾五成

原業主於2017年舖市高峰期以6,100萬元購入，其後經歷封關及疫情，舖位價格大幅回落，持貨至今約9年，帳面虧損約3,100萬元，物業期內貶值約50.82%。據資料顯示 , 新買家為襄升控股有限公司（Ascend Prosperity Holdings Limited），其公司董事及股東姓袁，為一位報住上海市浦東新區的內地客。

鄰近港鐵站出口 位置屬區內一線地段

據了解，該舖位面向文明里，鄰近廟街夜市 , 油麻地港鐵站出口，日間人流暢旺，不少本地居民及遊客經過，屬區內優質舖位。 忠記粥品已在此舖位經營多年 , 分店遍佈港九多區，包括北角、銅鑼灣、灣仔、上環、利東、鴨脷洲、黃埔及九龍灣等。

油麻地鴉打街雅寶大廈地下1號舖，以3,000萬元成交。現租客為連鎖粥品店「忠記粥品」。

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