納米樓悲歌！馬鞍山薈朗開放式「蝕讓價」求售　5年終輸過百萬

二手市場轉旺，惟納米樓仍要蝕讓離場，當中馬鞍山薈朗一伙開放式單位以「蝕讓價」放盤，最終以300萬元沽出，較5年前買入價帳面蝕讓116萬元或近28%。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山薈朗2座低層A2室，實用面積221平方呎，屬開放式間隔，單位最初以328萬元叫價放盤，經議價28萬元後以300萬元沽出，呎價13,575元。至於新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。

2021年買入價416萬

據知，原業主於2021年以416萬元購入，持貨至今約5年，是次轉手帳面蝕讓約116萬元，單位期內蝕讓近28%離場。

如連同上述成交，該屋苑已錄得11宗二手蝕讓個案，蝕讓幅介乎1至33%。其中蝕幅最多的個案為薈朗2座高層A02室，實用面積221平方呎，成交價僅324萬元，貶值33%。

馬鞍山薈朗。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。