樓價跌租金升　青衣盈翠半島、灣仔慧賢軒呎租同創新高｜多相

差餉物業估價署日前公佈私樓指數連跌三個月，反映香港樓價自從年頭出現的「小陽春」後有所回落，但在樓價回落之際，各區租金卻頻頻破頂，官方租金指數更連升7個月。青衣盈翠半島及灣仔慧賢軒，近日均錄得呎租創歷史新高的租務個案。



盈翠半島兩房呎租42.3元 創同類新高

美聯物業助理聯席董事袁佩雲表示，是次租賃成交單位為青衣盈翠半島2期7座高層B室，實用面積為520平方呎，屬兩房間隔，單位日前以2.2萬元叫價放盤，新近獲機場工作人士以「零議價」成交，呎租約42.3元，創屋苑同類單位新高價。原業主2022年10月以750萬元購入單位，是次成交可享租金回報約3.5厘。

翻查資料，盈翠半島兩房租賃成交，在過去三年間共錄得139宗成交，呎租介乎於31至41元。當中，呎租最高成交為二期一座高層於2022年8月以月租2.1萬元成交，單位實用面積為518平方呎，同屬兩房間隔，呎租41元，為三年內兩房租賃成交次高。

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灣仔慧賢軒呎租61元 破歷史新高

港島區方面，中原地產營業經理馮子進表示，灣仔慧賢軒高層C室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔。原業主日前叫價月租1.25萬元放盤，不足一周即獲研究生洽租，原業主見租客可預繳一年租金，微減至1.23萬元租出，折合實用呎租61元，創下屋苑2020年有紀錄以來呎租新高。原業主於2011年以288萬元買入單位，是次成交可享5厘租金回報。

翻查資料指，慧賢軒由2020年10月至今共錄得23宗租賃成交，呎租水平介乎於44至57元。而撇除是次租賃成交，在三年的記錄中，慧賢軒中層C室實用面積203平方呎，7月以月租1.15萬元成交，呎租為57元，該次成交為呎租次高的成交。

樓價指數連跌三個月 租金指數反連升7個月

差餉物業估價署公布的7月份私人住宅樓價指數報343.4點，按月跌1.12%，該指數已連跌3個月，累挫約3.05%。

同期私宅租金指數受惠於高才通計劃帶動下、配合暑假旺季，反而按月上升約1.05%，7月報183.2點，今年首7個月則漲約4.25%。