香港為何失落最自由經濟體寶座？　保持獨特地位　需有清晰定位

根據加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）於本月19日發表的《世界經濟自由度2023年度報告》，香港53年來首次失去冠軍之位，排名僅以0.01分輸給新加坡，屈居亞軍。表面上看0.01分是極細微的差距，香港下一年隨時可以反勝，但實際上將來差距只會愈拉愈闊，實在難有機會反超對方，原因大家都明白，評級機構是在加拿大，一個與中國並非友好的西方國家。



對於輸給新加坡，筆者並不同意，尤其是在軍事干預和規管方面被對方大幅度超越，讓人十分費解。眾所周知，新加坡「嚴」是出了名的，而香港向來是言論自由的地方，縱使近年發生一些變化，仍然不是西方所形容的那麼「嚴」的地方。香港要繼續成為國際金融中心，就要有一個清晰的定位，港人更要竭力捍衛它。近年來某些歐美國家將香港形容為內地城市，一方面是要搶奪香港國際金融中心地位，另一方面也是要打擊中國崛起的勢頭，這是中西方兩個不同的制度之爭，帶來了複雜的地緣政治不穩定因素。

失去最自由經濟體 力保獨特地位和優勢

政治的不穩定也產生經濟的不穩定，如果說近年香港外資撤離與政治無關，那肯定是假的。那麼既然要搞好經濟，便需要有一個和諧的營商環境，才能吸引國內外投資者。中央多次表明，支持香港長期擁有獨特地位和優勢，鞏固國際金融中心、航運、貿易中心地位，維護自由開放、規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫等等。香港必須以創新及包容的態度，抓緊時機，急起直追，不但要理順國際關係，更要引進和留住資金人才，才能保住國際金融中心地位，保持香港獨特地位和優勢，這也是貫徹落實香港一國兩制的方針政策。

無可否認，香港的股市和樓市仍然是主要經濟支柱。日前就這些重要議題，我們幾位地產界人士與發展局局長甯漢豪會面，並發表和提交了不少意見。我個人認為，樓市的需求，也就是成交量有多少，某程度上與發展局對土地的規劃有直接關係，就如在上一屆林鄭月娥年代，為了照顧低下階層買樓及居住需要，特意將公私營房屋供應比例由6:4之比，提升至7:3之比，這當然也顯示在管理需求措施即「辣招」的綑綁之下，私樓的需求已大幅減少。雖然需求不斷下降，但是親民的甯局長表示，政府的交椅洲填海工程以及北部都會區計劃事在必行，都在如期進行中，政府要確保政策的連慣性，不能朝令夕改。

優化樓市辣招 從經濟角度出發

關於樓市辣招，筆者也反映一下意見，縱使已錯過最佳撤辣時機，但從經濟角度來看，減辣總比不減好得多。如果想吸引外資、企業和人才，豁免買家印花稅（BSD）是恰當做法，對於優才買樓的30%印花稅退稅安排，宜由7年減至3年，才能增加一點買樓的吸引力，否則市場沒有此等買樓個案，最後可能淪為空談；還有雙倍印花稅（DSD）方面，筆者提議除了自住物業之外，開放給港人可支付同樣的從價印花稅，買多一層樓作為投資；當擁有第2層樓之後，便可實施額外印花稅（SSD），這樣並不會造成短期投機活動。此外，租務市場上有好幾萬個優才專才進來，讓業主不單止只有一層樓自住，還可以有多一層樓收租，這樣可遏止不斷攀升的租金成本。

筆者向當局提出建議，完全是以經濟作為出發點，為樓市減辣或撤辣，目的並非想樓價上升，而是要增加樓宇交投量，籍此振興各行各業經濟流通；就如股票買賣的印花稅一樣，相信港府將會推出「組合拳」以減稅方案救市。至於樓市為什麼需要放寬DSD？原因也是因為努力儲蓄的港人，假如不讓他們買第2層樓收租，他們不甘心把錢放在銀行，結果不是跑去購買股票債券，便是購入金融產品，甚至近年來十分流行的虛擬貨幣，如JPEX一樣，最後有可能導致血本無歸。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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