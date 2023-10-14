世界戰火蔓延　香港仍是福地？　皆因財富藏於民間｜蔡志忠

俄烏戰爭未完，中東又燃起戰火，世界紛爭不斷，不同民族為了一己之私，不惜代價爭奪國土。悲人類自相殘殺，生靈塗炭，文明社會似乎在走回頭路，冤冤相報何時了 ! 但願早日化干戈為玉帛，祈求世界和平。



地球的那一邊戰火蔓延，這一邊安然無恙，慶幸我們生活在沒有戰亂的亞洲。然而和平並非必然，需要人類互相理解，彼此包容，國與國之間不應干預他人制度，執政者更要聆聽國人的聲音，尊重人民的選擇。

兩地戰亂 利率上揚

東歐爆發戰事令天然氣等能源短缺，加劇了通貨膨脹，使歐美在過去一年不斷加息；而中東戰事剛拉開序幕，之後的進展又會否引發石油價格急升，再度迫使美國進一步加息？香港受制於與聯繫匯率掛鉤，唯有跟隨美國上調利率，對經濟帶來負面影響，尤其在樓市方面，更是直接受到衝擊，可謂成也美息，敗也美息。難道十幾年來的低息時代，就要從此結束？

這是一個變幻莫測的時代，也是一個需要居安思危的時代。經歷3年多痛苦的新冠疫情折磨，滿以為將要苦盡甘來，誰知道俄烏戰爭炮聲嚮起，戰鬥持續一年多仍未有停止跡象；近日地球的另一邊中東又發生戰爭，大量的無辜民眾死傷，正是一波未平一波又起，如今使用的是先進的高殺傷力武器，足以將人類消滅。如何能放下武器，解除仇恨？就像世界首富馬斯克所形容：「要化解仇恨，只能比仇恨你的人更強大。」即是要比恨你的人更堅強，讓他們無法毀滅你，然後原諒他們。商人的智慧的確是不一樣，雖然少了保家衛國視死如歸的民族氣概，但卻多了世界大同珍惜生命的寬容胸懷。

蔡志忠指，縱然國內外政經情勢不穩，尤以內地民營企業面臨很大挑戰，香港仍然根基深厚，正是藏富於民。（廖雁雄攝）

百姓受苦 商界艱難

筆者是一位平凡商人，也是一個普通市民，明白國與國之間的紛爭甚至像如今的戰爭，最受苦受難的是平民百姓，而商界的營商環境自然也很艱難，因此，此刻最大的願望就是世界和平。然而，這一切並非我們所能掌控，我們常說要居安思危，是希望在經濟不景的時候能夠守住陣地，保住公司和個人財產，甚少考慮到忽然會有戰爭來臨。天有不測之風雲，如今經商者十分被動，單憑個人力量難以改變現狀，就會希望有一個強大的後盾，比如希望政府能實事求是，全力支持經濟，支援工商界。可是今天大中小微企業叫苦連天，面對「執笠潮」即將來臨，當局似乎仍然在一味唱好，充滿自信，對於工商界的求助聲音視若無睹。

別以為以上的聲音只是地產界發出，更多的是金融界的聲音，他們的經營環境已經一落千丈。由股市每天成交2,000億元跌至400億元；從IPO集資額每年3,000多億元縮小到不夠300億元；再從樓市交投每月近萬宗减少到4,000宗，當然還有零售飲食旅遊等行業復甦步伐緩慢，加上中小企業的百分百擔保特惠貸款計劃開始要供息還本等，這一切一切都讓香港經濟變得越來越糟。目前當務之急，是要如何增加金融市場活躍程度，以及讓樓市交投正常化，因此政策不單止要拆牆鬆綁，更要力推支援措施，才能幫助中小企業渡過難關，然後也帶動政府賣地收入，否則明年赤字擴大，港府財政壓力沉重。

香港藏富於民

不過話說回來，香港仍然是福地，還有利好消息。縱然國內外政經情勢不穩，尤以內地民營企業面臨很大挑戰，香港仍然根基深厚，正是藏富於民。據一項調查顯示，香港的千萬富翁人數達到40.8萬人，佔人口7%，平均財富高達1,600萬港元，年齡平均也只是45歲。即是有7%的香港成年人，在45歲時便擁有1,600萬港元資產，其中流動資金和其他固定資產各佔大約一半左右，雖然財富比去年微跌，但香港人仍然累積財富、實力雄厚。

蔡志忠指出，今天大中小微企業叫苦連天，面對「執笠潮」即將來臨，當局似乎仍然在一味唱好，充滿自信，對於工商界的求助聲音視若無睹。（廖雁雄攝）

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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