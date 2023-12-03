移居英國諾丁漢KOL大讚生活環境遠勝香港　但冇講諾丁漢已經破產

不少移英KOL不時發表在英國的優質生活，尤其是在一些二三線城市，市政設備齊全，生活環境遠勝香港，真係又平又靚，但冇講有一些英國城市已經破產，不少亦在破產邊緣。



當移英KOL沉醉英國的優質生活，兩個月前伯明翰宣布破產，嚇到移英港人沉寂了一段日子，近日香港股樓皆挫，其他金融投資產品亦沒有好表現，香港人收入與資產淨值均大幅減值，政府稅收亦大幅減少，出現一個巨額赤字預算。移英KOL認為，香港很快就要加稅以及發債，慶幸自己走得及時。

在伯明翰破產之後，英國出現一個即將破產城市的排行榜，前十位大多數是三四線城市，大家不會留意，但最近諾丁漢宣布破產，令到移英港人嚇了一驚。因為不少移英港人喜歡住在那些二三線城市，如果所居住的城市破產，將會為他們帶來不便。

稅一定要交，但市政服務就欠奉，除非是迫切性的，如果替市政府工作可能要暫時失業，市政府的欠債可能要延期償還，而破產城市的樓價亦會下跌，買了樓的移英KOL應該有所損失，現在那些KOL已經冇辦法離開，唯有希望香港沉淪，他們才有少少安慰。

英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）。（網上圖片）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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