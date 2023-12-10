KOL話你知全世界股市升、唯獨香港跌　但冇講港經濟優於很多地方

有KOL話，香港股市不斷下跌，指數已經被台灣超前，而總市值又輸比印度，第五位亦不保，香港冇運行，早走早著。KOL可能唔知道，如果以股市來評論一個地方，新加坡可能排包尾，因為新加坡股市成交額每日只有10億坡元，又怎可以挑戰香港，甚至令香港成為國際金融中心遺址。所以單以股市論一個城市的經濟，根本是誤導。



KOL冇話你知，雖然香港股市不振，但對香港經濟環境以及民生沒有影響，甚至比一些股市急升的地方好得多，不少香港人送子女去外國讀書，或者每年去三、四次旅行，股市下跌對他們好似沒有影響。

KOL話，如果經濟環境好，香港人就不需要北上消費，KOL唔明白，講到明是消費，即是有閒錢才可以做，如果股市下跌而令到香港人冇錢，不如買餸回家煮飯，又點會北上消費。

KOL可能唔知道，香港人對於股票態度是小注怡情，如果不是專業投資者，根本不會瞓身買股票，既然是小注，就算輸了亦不會影響個人生活，莫講話經濟環境，至於那些專業投資者，股票對他們來說只是賭具，他們的心偏向牛熊證等衍生產品，不過又不用擔心那些投資者，他們很細膽，無論升跌，都會在一個很少幅度內止賺或者止蝕，就算賭輸都是有限。

大家可以將事件反過來睇，股市表現咁差，似乎對市民沒有影響，萬一股市反彈，香港經濟環境就會更佳，而事實上股市是有能力反彈，不少上市公司市值只得資產淨值4成，如果是8成，恆指就會上升一倍，就算是6成，恆指仍然會上升50%，KOL未必會將事實說出來，他們會趁低吸納。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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