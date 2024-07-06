90後警花疑下海！自爆「有性癖」曬制服照 恐面臨悲慘下場
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
內地有名自稱「雲警官」的90後女網友，在X上有5千8百名追蹤者，她時常在社群上曬出穿著中國警察的制服自拍，還會搭配撩人的文案。
上月8日才PO出一則貼文，寫道「端正的制服下隱藏的是一顆不安分的心，當下的平靜已經無法滿足三十如狼的身體」，讓人不禁想入非非。接著她更向網友喊話，不是警花難撩，是你們不撩。
【延伸閱讀】「西安地產經紀拍AV」紅到上熱搜 網民嘆樓市差：下海總比跳樓好（點擊放大瀏覽）：
+5
這名雲警官的自我介紹是，「有輕微性癮，還有點小反差，追求生活不一樣的激情」，更在X直接公開「接受高質量私信」，還要網友加電報（Telegram）打招呼時，自報年齡和座標，讓人不禁聯想恐是下海做非法性交易。
雲警官最受討論的一則貼文為，她曬出上半身穿制服的照片，並曖昧寫下「今天忘記穿胸罩了，自由自在慣了，結果悲劇了，總感覺別人在盯著我的胸在看」，稍早查看，雲警官已刪文該篇，但是剩餘的貼文仍具性暗示。
此外，目前無法證實雲警官的真實身份，如果實際上並非警察，雲警官恐面臨《人民警察法》判處拘留15天以下或警告的處罰，可併處違法所得5倍以下罰款。
中國美女道士貼露點裸照 稱「性交能定氣」 還邀師兄切磋房中術男生「性侵」使用中洗衣機！忘形全裸上陣 過程被拍下仍懵然不知男友外流性愛片 上海19歲網紅自暴自棄向粉絲賣56部AV：報復渣男男子坐地鐵讓座給老翁 竟被對方性騷擾逼看手機AV：100元來我家廣州馬拉松女跑手半途脫衣曬性感！網民踢爆為P圖 真樣嚇窒全場安徽醉娃當街性侵男子影片瘋傳 壓地強脫褲致濺血 眾人驚訝圍觀
延伸閱讀：
女面試官突問「如何1分鐘惹怒我？」 男做1舉動慘了：直接淘汰
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】