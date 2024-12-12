「媽媽我走了」愛貓急病猝逝　主人CCTV發現17秒最後道別身影淚崩

只想再多看主人一眼。



根據內媒報道，河南一名飼主，愛貓因為突發性的心臟病猝逝，但她在監視器裡意外發現了貓咪的最後身影，足足有17秒就像在跟主人好好道別一樣，畫面曝光讓許多貓奴淚崩。

河南一頭貓咪多多因突發性心臟病猝逝，主人在監視器意外發現了牠的最後身影，就像用17秒跟主人好好道別一樣。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽（催淚注意）：

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報道指出，12月9日一隻名叫「多多」的貓咪，因為突發性的心臟病，很快地突然結束了貓生。

飼主後續在監視器鏡頭裡看到，多多爬上監視器前方凝視了好一陣子，用鼻子蹭了蹭和貓爪摸一摸，就像是在用這短短的17秒跟主人做最後道別：

媽媽我走了，有機會再見喔！

隨即消失在鏡頭之中。

貓貓的最後身影曝光後，讓許多貓奴紅了眼眶：

「鏟屎官看不得這些」

「希望喵星的貓咪一切都好」

「主人要用一生來治癒」

「希望所有的貓咪都健健康康」



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點圖放大看看小女孩寄往天國的信及「貓咪的回信」：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】