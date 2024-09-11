瘦下半身｜趙露思分享彈力帶運動　輕鬆甩15公斤　打造女明星身材

經常在小紅書分享日常的女星趙露思，曾分享「趙露思減肥法」助攻粉絲一個月狂瘦15公斤。這次趙露思再度化身運動教練，公開「彈力帶瘦下半身」運動！



不僅動作簡單而且成本超低，只要一條幾十元的彈力帶就能在家進行鍛鍊，大推沒時間去健身房的姊妹一起來學！

趙露思教你輕鬆瘦身，一根彈力帶助你雕塑完美臀腿，打造女星級纖瘦身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

趙露思彈力帶瘦下半身運動（小紅書@趙露思；01製圖）

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彈力帶讓運動效果加倍好

趙露思曾因微肉感而被暱稱「肉絲」，自減肥成功後就沒復胖過！一直維持纖瘦小仙女的模樣~她的「趙露思減肥法」在小紅書爆紅，這次又分享「彈力帶瘦下半身」，不僅動作簡單且成本超低，只要一條幾十元的彈力帶就能在家進行鍛鍊，沒時間去健身房的姊妹快來學！

彈力帶是健身和復健訓練中非常受歡迎的工具，主要有以下幾個好處：

1. 便攜性：彈力帶輕便且易於攜帶，適合在家、健身房或旅行時使用。



2. 多功能性：可以用於多種運動，如肌力鍛鍊、伸展運動、平衡訓練和復健運動。



3. 成本效益：相比於其他健身器材，彈力帶價格較低，且耐用性強。



4. 適應性強：初學者到運動老手都能使用，透過彈力帶的阻力，可以增加運動的強度讓運動效果加倍好。



5. 全面鍛煉：可以針對全身各個主要肌群進行訓練，提高肌肉力量和耐力。



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動作一：側抬腿

腿粗姊妹快學~趙露思的彈力帶瘦腿運動，方式是將彈力帶套在大腿處，單腳進行側抬腿，彈力帶側抬腿是一個非常有效的瘦腿訓練動作，能夠強化臀部和大腿外側的肌肉。

趙露思採用膝蓋微彎方式進行側抬腿，對核心不穩定的運動新手相當友善，也可以身體打直、腿部伸直來進行。

動作二：深蹲、後抬腿

利用彈力帶深蹲也非常適合初學者，可以幫助更高效地鍛鍊下半身肌力，同樣將彈力帶套在大腿，進行深蹲動作時趙露思還搭配手臂上舉的動作，可以同時進行瘦手臂運動！

針對鍛鍊臀部線條，則改為趴地姿勢，將單腿往後往上抬舉，能一起鍛鍊到大腿與臀部線條，趙露思這套「彈力帶瘦下半身運動」，很適合下半身肥胖的西洋梨身材與運動新手！

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【同場加映】5個瘦臂減背練出天鵝頸動作（Instagram@yuuka_08；01製圖）

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】