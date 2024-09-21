趙露思靠它維持39KG　經期減肥法高效輕鬆瘦身　嚟M前後科學減肥

生理期和體內激素息息相關，隨著女性賀爾蒙變化，也會影響身體代謝速率。



以下就帶來「經期減肥法」4大重點，只要把這些方法學起來，就能善用經期的身體變化、雙倍瘦身，就連女星趙露思也是靠著這招長年維持39公斤魔鬼身材。

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趙露思月經週期荷爾蒙減肥法（Instagram@rooosyzh09；01製圖）

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經期前1~7天：多吃含鉀食物

經期來的前1~7天是所謂的「黃體期」，因為體內黃體素分泌旺盛，容易出現情緒起伏、吃不飽、嗜甜以及水腫狀況，這時我們可以多補充含鉀或鎂的食物，像是香蕉、玉米、菠菜、木耳等等，既能抑制想吃甜食的感覺，也能舒緩情緒、消水腫。

經期中1~7天：多吃補血食物+瑜珈伸展

經期中女孩們正在歷經大失血的過程，這時候身體是最虛弱的時候，建議可多吃含鐵食物：黑木耳、櫻桃、紅豆、瘦肉、鴨血來補氣血，同時搭配低強度瑜珈、拉伸或散步來渡過姨媽期，這樣的方式能保護腰腹又能達到一定的熱量消耗。

經期後1~7天：有氧運動+補充蛋白質

經期後的1~7天，身體進入濾泡期，這時候是代謝最快的時期，我們可以多做一些有氧運動，像是快走、游泳、跑步、有氧舞蹈、爬山等等，同時注意多補充一些蛋白質，可以達到增肌減脂的效果，提升基礎代謝量，自然地多吃多動也不怕胖，甚至還能達到快速瘦2倍的效果。

經期後7~14天：輕斷食

經期後的7~14天，代謝已經趨於平穩，但食量也會漸漸變大，這時候可以適時地輕斷食，減少澱粉攝取量，同時鍛鍊一些平板支撐、重訓、彈力帶運動，就會發現有了這段提早準備期，準備進入黃體期和經期就比較不容易囤積脂肪。

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注意事項1. 適當減少高強度運動

專業醫師也提醒，在經期期間，女性的身體處於一個較為脆弱的狀態，過度的高強度運動可能會導致身體負擔過大，甚至引起經痛或其他不適症狀。因此，建議在經期中適當減少高強度運動，選擇一些溫和的運動如瑜伽、散步或輕度有氧運動，這樣不僅可以保持身體活動，還能舒緩經痛和壓力，對瘦身效率的提升同樣有幫助。

注意事項2. 保持均衡飲食

經期期間，由於荷爾蒙波動，女性容易出現食慾不振或暴飲暴食的情況。保持均衡的飲食尤為重要，應該多攝取富含鐵質、蛋白質和纖維的食物，如紅肉、豆類、蔬菜和水果，同時避免高糖、高鹽和高脂肪的食物。這不僅有助於維持身體的基本營養需求，還能避免體重在經期後快速反彈，提升瘦身的長期效果。

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注意事項3. 充分休息和睡眠

經期期間，身體需要更多的能量來應對經血的流失和荷爾蒙的變化，因此充足的休息和睡眠至關重要。睡眠不足會影響體內的荷爾蒙平衡，導致食慾增加和新陳代謝減慢，不利於瘦身。因此，建議每天保持7-9小時的充足睡眠，並且在經期中適當地進行午休或放鬆，有助於身體的恢復和瘦身效率的提升。

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