【全女班偵探社】分文不收幫弱勢婦女「義查」　揭開真相需要勇氣

在香港，有一家偵探社，叫「宏智全女班偵探社」，其中的30至40位探員，全部都是女性。全女子偵探社成立已有10年，從2018年4月起，她們開始為低收入女性提供免費服務，接手丈夫出軌、家暴、失蹤等情感類案件。調查結束後，偵探社也持續幫助女性，對接律師、心理醫生、社會福利機構或輔導如何修補家庭關係，或鼓勵學習職業技能，自力更生。目前，已有100多位女性接受了「義查」服務。「有錢人解決問題非常容易，真正需要幫助的，是社會底層。我們的工作就像民間警察，把真相呈現出來。」 文：王微辣（一条）

伴侶出軌、家庭暴力、子女行為反常……很多人帶着焦慮、懷疑和對未來的恐懼，來到位於香港尖沙咀星光行的一間辦公室。這裏是「宏智全女班偵探社」的辦事處，地方不大，卻很溫馨。這個全女子偵探社，成立了有10年，目前女探員一共有30至40位。大多數時間，她們都以3至5人為小組，喬裝打扮、跟蹤臥底，在外辦案。創始人文顯楠今年34歲，涉足偵探行業十多年，剪了一頭乾淨利落的短髮，坐在明亮卻頗具私密感的辦公室裏，等待我們的到訪。

「宏智全女班偵探社」創始人文顯楠（一条提供）

說起「偵探」的形象，在文學、影視作品中，柯南·道爾創作的福爾摩斯，阿加莎·克里斯蒂筆下的大偵探波羅，日本動漫裏的金田一、名偵探柯南，中國的包拯、狄仁傑，大多都是男性，狹義肝膽，調查的都是謀殺案件，撲朔迷離。那麼，為什麼會有一家全女子偵探社？女偵探在調查中有什麼優勢？偵探的身份，究竟是正義的化身，還是處於灰色地帶？帶着這麼多疑問，我們與文顯楠聊了聊她的親身經歷，和接手過的案件。以下是她的自述。

說起「偵探」的形象，在文學、影視作品中，大多都是男性。（日劇《女神探夏洛克》劇照）

在香港偵探行業亂像中，成立全女子偵探社

我21歲時，從廣州暨南大學畢業。當時是2007年金融危機，找不到工作，誤打誤撞就到一家偵探社打工。辦公地點在一棟鬼鬼祟祟的唐樓，我的編號不是007，而是001，竟然成為老闆唯一的員工。香港成規模的偵探社，真的比較少。偵探行業也沒有一個明確的系統和規範，不像當律師、當醫生，要去考牌，獲得資質，所以偵探的素質差距比較大。以前的私家偵探，很多人是黑道出身，拜關公，有文身，挺著個肚子。客戶不給錢，那些大漢就站起來不讓你走，就像黑社會。

我印象很深，當時有個孕婦Amy，大概有四十幾歲，當時她來我打工的偵探社，調查老公的婚外情。老闆收了錢，卻不去調查，隨便找人在酒店門口拍了一些很模糊的背影照片，假裝成是她老公出軌的證據報給她，吸引她繼續給錢，蒐集更多的「證據」 。前後大概有兩個多月的時間，Amy把銀行里自己所有的錢都提了出來，問題仍然無法解決。老闆就讓Amy去找借貸公司，借錢過來繼續「調查」。Amy因為是高齡孕婦，所以辭去工作，專心生產，沒有擔保，無法借錢。老闆寫了一個在旺角的名字和地址給我，叫我帶Amy去找人，把錢弄過來。

以前的私家偵探，很多人是黑道出身；客戶不給錢，那些大漢就站起來不讓你走，就像黑社會。（一条提供）

我良心上其實很矛盾，在陪着Amy走去旺角的那段路上，就對她說：「我有一些事要告訴你，但你絕對不可以告訴我老闆，他會砍死我。」我把真相告訴Amy，她當場就跪下哭了。所有人在街頭圍著我們，以為我欺負了她。經過這件事以後，我發現自己不可以昧著良心做事，辭職了。後來我轉到過另外幾個偵探社，發現他們也是用同樣的手法，欺騙受害人。我很不認同偵探社那種手法，把調查資料先藏起來，強迫委託人追加費用以後，才慢慢給他們。所以2009年，我自己跑出來創立這家偵探社。每宗案件都有明確的一次收費標準，根據調查的難度、是否涉及海外調查，價格從數千元至數萬元不等。我自己個性裏面也有一點，要破格，要創新。全女子偵探社，我們在香港是第一家。在所有接手的案件裏，一半商業調查（公司委託），一半個人調查。其中個人調查有40%是情感類案件，包括婚外情、DNA鑑定取證、家暴取證、婚前調查等。經調查後，有九成個案證據確鑿。

經過這件事以後，我發現自己不可以昧着良心做事，辭職了。（一条提供）

真正需要幫助的是底層

十年來，我們遇到過不同的階層。有錢人找人解決問題非常容易。反而是一些底層，讓我體驗到，他們的生活是非常艱難的：有的家庭主婦，遇到家暴、婚外情，不敢提離婚，怕一下子失掉經濟來源；有的中年婦女，老公跑掉，她對自己的身材失去信心，不敢走出來;還有媽媽住公屋、拿政府的福利金，本來就只夠吃飯，出軌的爸爸拒絕交房租，連孩子生病都看不起……

有錢人找人解決問題非常容易。反而是一些底層，他們的生活是非常艱難的。（一条提供）

他竟為出軌少女請病假｜38歲女，產後婚姻破裂

38歲的家庭主婦何太，委託了一宗婚外情。自從三年前生下可愛的兒女，她覺得和丈夫更像不可分割的一家人。但她也將注意力，更多放在女兒身上，她和丈夫彼此間的愛情好像消失了，連輕吻都變得敷衍了事……何先生在一家中資銀行擔任部門高層，一向是工作狂，不會亂請病假，但近兩年，他每月都至少請兩天病假，每次下午5、6點去看醫生，晚上11點才回來。「我說陪他去看，他又說不用……」

為了解開何太的心結，我派調查組去跟蹤何先生一周。其中一晚，發現他帶客人到一個商廈停留。這個商廈，除了有一些昂貴的私房菜（人頭費千元起），也有一些只准會員進入的「會所」，如果不是熟人擔保，也不能進場消費。酒和美人是消費的重點項目，作陪的美人選擇很多，其中不乏本地學生、秘書；每小時收費高達2,000至2,600元，只需陪坐陪飲，不賣身。重點是，個個是18至24歲、年輕貌美的「90後」，讓許多中年大叔了解「民生」。

她和丈夫彼此間的愛情好像消失了，連輕吻都變得敷衍了事。（一条提供）

守候了3個小時，調查組看到何先生、客戶和兩個少女一起走出大廈，隨即坐上的士直奔時鐘酒店，後來的事也不用再多說。外遇證據找到了，但何先生為什麼經常請病假呢？原來，陪同何先生的少女，是一名白天在診所工作的小護士。何先生為了和她見面，特地請假接她下班。沒想到，一向勤奮踏實的男人，竟然會為了出軌而請病假……這個案例中，何太太沒有工作收入，在經濟上完全依賴丈夫，情感上也都撲在這個家庭上，沒什麼其他朋友。在物質和精神上，她都處於弱勢。在調查到丈夫出軌事實後，我們希望她能認清真相，做出適合自己的選擇。

沒想到，一向勤奮踏實的男人，竟然會為了出軌而請病假……（一条提供）

沒有工作、沒有他，孩子該如何生活？｜ 31歲女，遇家庭暴力和婚外情，她選擇忍

委託人小梅與丈夫志遠來自內地農村，小梅自願照顧志遠行動不便的父母，他才能去省裏讀工商管理學。幾年後，志遠學成返鄉，與小梅結婚，然後一起搬到上海發展。

那時候我們租的房子很小，房租很貴。日子過得苦，但卻是我跟他感情最好，最開心的日子。 小梅

五年後，志遠開了自己的房地產公司，家庭情況漸漸好起來。最近，他常以工作需要為由留在深圳，有次還被小梅的朋友看見他抱着一個穿工作制服的女人逛街。那次之後，小梅趁志遠放假回家休息偷看他手機，結果換來暴力對待。「那是他第一次打我，我發現他經常跟一個叫『美玲』的女人發微信。如果他能跟我解釋，我也許不再懷疑……但被他這麼一打，就更讓我相信，他在外面有女人……」 她臉上有不少新舊瘀青，眼角、嘴角還有血痕，顯然不是一次暴力造成的。她擔心離婚了，孩子很小就沒有了爸爸。「在沒有親眼看見他有女人之前，我不想把家庭搞得支離破碎。」

她擔心離婚了，孩子很小就沒有了爸爸。（一条提供）

調查組從志遠的深圳小公寓開展行動，跟蹤他到福田區的房地產分店。店裏有三名員工：兩個男員工桌上有大堆文件在處理，時而打電話推銷；一個女員工，卻在喝茶、逛淘寶，穿着整齊的製服而且不時補妝，卻從不出面接待客人，似乎受到優待。晚上6點半，志遠和女員工離開分店，兩人逛完超市後，回到小公寓，第二天早上才離開，前後腳返回公司。

小梅得知真相後：

我沒有工作過，沒有他，我和孩子如何生存？

面對委託人的哭訴，我們無奈，但每個人的人生，都應該給自己留有選擇。

每個人的人生，都應該給自己留有選擇。（一条提供）

在接觸了許多弱勢的女性委託人後，我們決定做出一些改變。去年4月份，我們推出一項「義查」服務，不收取一分錢，為每月8700元港幣以下收入（政府定義貧窮線）的女性免費調查。這個活動也得到了香港單親協會同婦女服務會、香港婦聯等機構的支持，目前有100多人前來查詢，篩選至二、三十宗案件。每月調查比例，佔到個案的10%至20%。接手的案件，也從婚外情，擴展到子女問題。有了調查結果以後，也根據當事人的需要，承接一些合作機構，比如律師、心理醫生、醫療機構、營養健康師、婦聯等，為她們提供正面的信息和免費服務。有些還開設了義務課程，比如在香港，當保姆比較吃香，失婚婦女可以去上保姆培訓課，開始新的生活。

在接觸了許多弱勢的女性委託人後，我們決定做出一些改變。（一条提供）

大女兒賣身，供小女兒上學｜40多歲窮苦夫妻，多次尋求幫助被拒

一年前的某天，我剛下班，一出辦公室的門，就看見一對夫婦跪在門前，哭個不停。我嚇了一跳，趕緊把他們接進來。這對夫婦經濟困難，生活上領取政府的福利金。家裡有兩個女兒，大女兒上初三，原本品學兼優，但近來常常夜不歸宿，不知道去了哪，一回家就躲在房間裏，精神很不好，還常常接到不知名的來電。他們怕女兒誤入歧途，想通過偵探社了解她的行蹤。我們跟踪調查幾天后發現，原來大女兒在外賣身援交。她想多賺一點錢，補貼家裡，供妹妹上學。但卻被壞人利誘吸毒，於是惡性循環，為毒品賣身……這對夫婦，之前還找過其他偵探社，別人見他們沒錢，就拒接。真的很慘，不想再見到。最後我們把案件轉交社會福利機構，一家人現已沒事。

面對婚姻危機，我不再懦弱｜25-30歲女，生活還有新選擇

義查的委託人之一徐太，和丈夫從前住在私樓（私人公司開發售賣的房產），生了一對兒女，平時兼職售貨員，每月工資三、四千不固定。丈夫在一家電器公司做維修技工，工作時間、地點不穩定。雖然夫妻過去收入不多，但生活還算融洽幸福。有一陣子，丈夫突然開始在家因為小事挑剔，把不耐煩的情緒發洩在徐太和孩子身上。後來乾脆提出，要離開家，去父母家住，同時停止向家裏交房租、提供家用。徐太懷疑出現了第三者，她很想知道丈夫的住處。最重要的是，她因為自己經濟能力不足，事情發生以後，只能靠娘家補貼生活，不能好好照顧兒女，感到晴天霹靂，心裏非常自責。調查組發現，丈夫沒有回父母家住，只試過突發性回家探望子女。我們抓住了這個黃金機會，跟蹤找到丈夫的現居住地、婚外情進入同居階段的關鍵性證據。知道真相後，徐太在離婚訴訟時積極爭取孩子的撫養權、贍養費。又在婦女組織協助下，申請公共房屋、提升工作技能，重獲面對未來生活的勇氣。

知道真相後，徐太在離婚訴訟時積極爭取孩子的撫養權、贍養費。（一条提供）

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】