奧運冠軍劉璇患耳石症　半小時嘔15次　中老年人、捱夜勞累易中招

7月6日晚，奧運冠軍劉璇發布影片自曝患有耳石症。劉璇稱「錄完《無限超越班》回家突然劇烈眩暈，天旋地轉直接暈倒，不到半小時就吐了15次，誤以為是腸胃炎，就醫後大夫（醫生）只用了30秒就確診耳石症。」



影片中，劉璇坦言，自己之前有過多次頭暈耳痛經歷，都選擇了硬扛，確診耳石症後，昏睡三天才好轉。休養時看不清復位圖紙，兒子赳赳自學整套復位動作，錄影片一步步教她練習康復，懂事又暖心。

7月6日晚，奧運冠軍劉璇發布影片自曝患有耳石症。（小紅書@劉璇）

劉璇講述自己病發過程：

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劉璇呼籲大家再能扛也別透支身體，不舒服一定要及時就醫。

公開訊息顯示，劉璇，1979年8月12日生於湖南省長沙市，中國內地女演員、歌手、前體操運動員。2000年，劉璇在悉尼奧運會獲得女子體操平衡木冠軍。2002年12月，劉璇正式宣佈退役。2013年12月8日，劉璇和單簧管演奏家、中央音樂學院教授王弢在香港維多利亞港舉辦了一場浪漫的「海上婚禮」。婚後，倆人育有一兒一女。

什麼是耳石症？

耳石症，醫學名稱叫良性陣發性位置性眩暈（Benign Paroxysmal Positional Vertigo，BPPV）。

耳石症8大原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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我們的內耳裏有一個負責平衡的器官——前庭系統，其中有許多微小的碳酸鈣結晶，俗稱「耳石」。正常情況下，這些耳石牢牢附着在耳石膜上，幫助人體感知重力和加速度。但由於年齡增長、外傷、勞累、熬夜、病毒感染等原因，一部分耳石可能會脱落，掉進半規管中。當頭部改變位置時，這些游離的耳石就會隨着液體移動，刺激平衡感受器，大腦便會誤以為身體正在劇烈旋轉，於是出現明顯的眩暈。

為什麼會得耳石症？

目前認為，以下人群更容易發生耳石症：中老年人；女性（尤其絕經後）；長期熬夜、疲勞者；曾有頭部外傷者；患前庭神經炎後人群；偏頭痛患者；骨質疏鬆患者；長時間卧牀的人群等。

耳石症的典型症狀

1. 特定頭位誘發。躺下、起牀、翻身、抬頭時突然發作；

2. 短暫劇烈眩暈。感覺天旋地轉，通常持續30秒~1分鐘；

3. 伴有噁心嘔吐。嚴重時可嘔吐不止；

4. 無其他神經症狀。不伴有口齒不清、肢體麻木、頭痛（這是與腦卒中最重要的區別）。



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