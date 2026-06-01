「體操王后」劉璇上節目獲吳鎮宇讚　拍《女拳》做女一力壓陳法拉

「體操王后」劉璇當年於悉尼奧運奪得平衡木金牌為國爭光，退役後曾轉戰娛圈來港發展，不但推出個人大碟，更簽約TVB，於劇集《女拳》力壓花旦陳法拉，成為第一女主角。近日更現身內地真人騷《無限超越班4》獲吳鎮宇高度評價。

劉璇在《女拳》中飾演摩桂蘭一角（TVB）

劉璇轉型KOL分享健康心得備受追捧

劉璇婚後先後誕下一子一女，便將重心回歸家庭，逐漸淡出大眾視線。不過，熱愛挑戰的她最近重新活躍於網路社群，成功轉型為時尚健康 KOL，不時拍片分享高強度的運動、健康飲食及凍齡保養心得。

最吸睛的是，她近日大膽換上了一頭俐落的金色超短髮造型，整體感覺極具活力與復古時髦感。白皙緊緻的肌膚配上數十年如一日的纖瘦體態，完全看不出她今年已經46歲，少女感滿滿的狀態讓網民紛紛大讚她簡直是「逆生長神話」。

劉璇轉型做KOL。（微博@劉璇）

試鏡演活小人物獲吳鎮宇激讚

除了在社交平台發展，劉璇對演藝事業的火花從未熄滅。在最新一季的內地演技真人騷《無限超越班4》中，她放下昔日的「世界冠軍」光環，選擇以新人演員的姿態與一眾年輕藝人鬥演技。在首輪試鏡時，劉璇將自己最深刻的生命經驗融入表演，現場重演當年奧運奪冠時的內心激盪與釋放。那份毫無修飾的真實情感流露，瞬間看哭全場，連出名嚴格的導師吳鎮宇都被深深打動。

隨後兩人更迎來夢幻合作，攜手重演經典電影《我不是藥神》的片段。吳鎮宇更親自下場與劉璇「試打對戲」，在極具張力的過招中，劉璇憑藉自然的反應與極具穿透力的眼神，成功接住了大前輩的戲。事後，吳鎮宇對她給予了極高評價：「她身上有一種專業演員反而欠缺的、生澀的真實感，那種沒有過多表演痕跡的呼吸，反而能完美演活底層小人物的靈魂。」