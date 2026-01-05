30歲男耳機天天戴耳道長霉菌　醫生提醒高頻聽力受損或會提前退化

耳機是現代人不可或缺的必需品，然而，不正確的配戴方式可能帶來嚴重的耳朵傷害。一名年約30歲的男性耳朵流出濃稠分泌物並伴隨異味，就醫才發現，因長時間配戴入耳式耳機，耳道出現細菌與霉菌感染發炎。醫生提醒，耳機配戴時間不應超過1小時，音量不要超過85分貝，以免聽力受損。



台灣雙和醫院耳鼻喉科主治醫師陳俊天指出，這名男性通常在通勤時配戴入耳式耳機，每天累積時間可達兩到三個小時。這樣長時間的封閉使外耳道處於潮濕又悶熱的環境，最終導致細菌滋生，甚至出現黴菌感染與發炎。經過治療後，症狀已改善。如今，他已調整習慣，不再長時間戴耳機，配戴約一小時就會讓耳朵好好休息。

聲音如何進入耳朵

陳俊天解釋，耳朵的外部結構稱為耳廓，負責接收和集中聲音，再將其引導到外耳道。長時間佩戴耳機可能導致耳垢被推入外耳道深處，造成阻塞，甚至影響聽力。在潮濕或溫差大的環境中，密閉的外耳道也容易滋生細菌或黴菌，引發外耳道炎。

三種耳機對耳朵影響大不同

以下是三種常見耳機對耳朵健康的影響：

1. 耳罩式耳機

包覆整個耳廓，隔絕噪音效果佳，對耳膜衝擊小；但長時間佩戴可能造成壓迫感和皮膚不適。

2. 耳塞式耳機

輕巧便攜，不會完全密封外耳道，透氣性好；但隔音效果有限，容易在吵雜環境中調高音量。

3. 入耳式耳機

耳機直接伸入外耳道，能有效隔絕外界噪音，即使在較低音量也能聽清細節。但聲源離耳膜近，音量過高會對聽力造成較大衝擊，且外耳道也容易增加耳垢堆積與細菌孳生的機會。

陳俊天醫師解釋，降噪耳機多採用主動降噪技術，透過偵測外界噪音並釋放相反聲波來中和噪音，達到阻隔外界聲音的效果，提升聆聽體驗。

聽力受損警訊：高頻率最先掉10至20分貝

許多人因為覺得聽到的聲音「霧霧的」、忽大忽小，或伴隨耳鳴而到耳鼻喉科求診。陳俊天表示，其中有不少是戴耳機造成，除了長黴菌感染外，也有因噪音導致4000赫茲頻率下降10到20分貝。雖然4000赫茲算是比較高頻，對日常生活影響不大，但聽力下降10到20分貝是一個警訊，將來聽力可能會提前退化。

正確使用耳機以保護聽力

陳俊天強調，無論選擇哪種耳機，長時間不當使用都可能造成壓迫、疼痛或發炎，因此提供了保護聽力的建議：

1. 定期清潔保養

耳機使用完畢後，務必清潔殘留的耳垢，保持衛生。

2. 配戴時間有上限

配戴耳機約一小時，就應讓耳朵休息。若感到不適，立即調整位置。

3. 音量控制是關鍵

WHO建議音量不應超過85分貝，若超過並持續一小時，聽力就可能受損，建議可以利用3C產品設置分貝提醒功能自己。

4. 保持外耳道乾燥

戲水或洗澡後，應讓耳朵自然風乾，保持外耳道乾燥，降低感染風險。

