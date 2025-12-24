耳石脫落致眩暈噁心復發率高　女性較常見　5步復位法睡姿要這樣

突如其來的暈眩讓人感覺天旋地轉到噁心、想吐，雖然沒有立即的生命危險，症狀卻令人難受。耳鼻喉科醫師指出，暈眩的原因若是耳石脫落，只要做幾個動作就可恢復，同時也有方法可以區別暈眩的原因是耳石脫落或其他問題所致。



台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰說，「橢圓囊」是人的內耳中負責身體平衡的器官之一，「耳石」是碳酸鈣結晶，平常附著在橢圓囊中，老化、缺氧、感染、鈣離子失衡，可能讓耳石脫落，漂流到半規管中造成擾流，影響身體的平衡感，因而產生暈眩症狀。

女性發生率較高 與骨質疏鬆有關

楊宗翰指出，老化、頭部外傷、前庭神經炎、偏頭痛、缺氧、梅尼爾氏症，都可能是耳石脫落發生的原因，台灣統計資料顯示，女性發生耳石脫落的機率高於男性，研究推測可能與骨質疏鬆有關，因而影響到耳石器官內的鈣離子平衡，造成耳石脫落。

會發生暈眩的疾病很多，楊宗翰建議可以觀察，如果暈眩發生的時間短暫，僅10～30秒，還有當頭部做了特定的動作，例如轉頭、抬頭，或頭左右移動時就容易誘發，嚴重的話頭稍微動一動，暈眩就會發作，就代表是耳石脫落所致。

復發率高 放慢動作 避免做瑜伽

楊宗翰表示，耳石脫落的復發率很高，治療後1年內復發率有18%，3年內復發率有30%，因此建議患者動作應該放慢腳步，避免做瑜伽和頭部有扭轉、倒立的動作。

耳石復位的治療，主要會採用物理性方式讓耳石回到原位，藥物則是緩解暈眩症狀，因此楊宗翰建議患者，可以自行在家做半翻跟斗式動作，試著讓耳石歸位。

居家耳石復位法

以下動作以右側耳石脫落示範，若為左側耳石脫落，請將以下動作左右對調即可。

1. 跪在地板上或床中間，雙手保持與肩同寬，放在地板或床墊上撐住上半身，快速抬頭朝上，看向天花板。

2. 低頭，將頭頂抵在地板或床上，收下巴，用頭後側接觸地板或床鋪，再以指尖輕敲右耳後的頭部，幫助耳石移動。

3. 慢慢將頭轉向右手肘方向，試著讓右手肘保持在視野的中間。

4. 繼續看向右手肘方向，然後突然快速把頭抬到肩膀高度，這時視線會看著右方。

5. 迅速抬頭，同時頭繼續朝向右肩方向。待暈眩停下來後，再慢慢把頭轉回正位，讓上半身坐起來。



耳石復位後 墊高枕頭側睡

楊宗翰說，整套動作的過程，每個姿勢都可能引起暈眩，萬一暈眩發生，就要暫時停止動作，直到沒有頭暈，再繼續做下個動作。動作做完後，休息15分鐘，再迅速上下傾斜頭部，測試還會不會發生暈眩，如果不會，這套動作就不用再做；如果還會頭暈，就可繼續採行上述步驟。

楊宗翰提醒，做完這套居家耳石復位動作後，建議睡覺時墊2、3個枕頭睡覺，將頭墊高，連續1周轉向耳石脫落的同側側睡，並放個枕頭在另一側，避免轉向另一邊側睡，如果頸部關節有退化的人，則需要醫師指示適合的睡姿。

