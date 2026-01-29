46歲體操女王近況曝光完全冇老過震驚網民　曾來港拍TVB劇做主角

現年46歲的劉璇在2000年曾先後在全國錦標賽的平衡木賽奪得冠軍和全能賽亞軍，其後在悉尼奧運奪得平衡木金牌，更有「體操王后」及「璇美人」之稱。退役後的劉璇曾來港發展，更在TVB劇集《女拳》擔正女主角。近年劉璇轉型為KOL，不時都在社交平台分享點滴，日前她拍片介紹運動員珍藏，靚樣與20年前一樣，凍齡力非常驚人。

劉璇在2000年曾先後在全國錦標賽的平衡木賽奪得冠軍和全能賽亞軍，其後在悉尼奧運奪得平衡木金牌。（小紅書）

劉璇5年前陀著女兒時，作出倒立一字馬，寶刀未老！（微博）

劉璇樣貌與26年前一樣

劉璇日前在小紅書拍片分享好用貼膏，並留言寫道：「運動員珍藏❗手把手教你怎麽選好用貼膏～之前分享了我16年運動生涯總結出的好用貼膏，評論區有很多朋友問我該怎麽選、怎麽用，今天就來集中回覆一下，順便再教大家如何挑到適合自己的本命膏藥！#運動員 #膏藥 #運動 #腰疼 #扭傷 #運動損傷 #明星不止AB面」。

近年劉璇淡出幕前，主力當上健美KOL，拍片分享保養身體的心得。（小紅書）

片中劉璇細心講解貼膏的用途，還有使用的方法及細節，還在留言區回答網民的疑問，獲大讚貼地無架子。有小紅書網民驚嘆：「這是46的摸樣嗎？」、「太抗老了」、「是不是運動員都保養的比較好？」、「愈來愈美！」、「超實用的分享」、「好美啊 根本沒變過」。

劉璇拍片講解

更大讚劉璇凍齡力非常驚人。（小紅書）

曾來港發展拍劇擔正女主角

劉璇在2000年奪得奧運冠軍後，翌年便退役了，劉璇入讀北京大學新聞與傳播學院，畢業後曾進軍娛樂圈，亦曾來港主演TVB武打劇《女拳》，同劇演員還有黃宗澤、馬國明、陳法拉、姜大偉等。其後在2013年與音樂家老公結婚後，誕下一對仔女，近年她淡出幕前，主力當上健美KOL，拍片分享保養身體的心得。

劉璇曾來港主演TVB武打劇《女拳》。（劇照）

同劇演員還有黃宗澤、馬國明、陳法拉、姜大偉等。（劇照）