聽覺受損｜沖涼用棉棒挖耳恐致耳膜穿孔！注意3併發症嚴重恐傷腦

洗完澡後，有些人習慣拿棉花棒伸進耳朵「清乾淨」，甚至覺得這樣有爽快的感覺。其實這個小動作，可能讓耳朵受傷，甚至造成「耳膜穿孔」。



什麼是耳膜穿孔？

耳膜（鼓膜）是一層薄薄的膜，位於外耳道與中耳之間，負責接收聲音震動並傳到內耳。當耳膜因感染（如中耳炎）、外傷、或強烈聲音衝擊而破裂，就稱為「耳膜穿孔」。輕微情況可自行癒合，但若出現劇痛、發燒或流膿，就需要進一步就醫檢查，避免造成聽力受損。

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耳膜穿孔後聽力變差了？

耳膜是聲音傳導的重要結構，當破裂或穿孔時，聲音無法有效傳到中耳與內耳，因此可能出現暫時性聽力下降。

1. 小穿孔

大部分能在數週到數個月內自行癒合。

2. 大或反覆穿孔

若破損範圍大、反覆感染，可能無法完全自行修復，需要醫師進行藥物或手術治療。

甚麼是耳膜穿孔？（Heho健康授權使用）

常見的4種耳膜穿孔因素

1. 中耳炎

是造成耳膜穿孔的主要原因。當急性中耳炎反覆發作，膿液無法排出時，會導致耳膜腫脹、壞死並被衝破，出現耳膜穿孔與耳漏（耳朵流膿）。

2. 掏耳朵

習慣性掏耳朵，可能會不慎傷及耳膜導致耳膜穿孔。

3. 氣壓改變

搭乘飛機或是潛水時，可能會因壓力劇變導致耳膜破損，且有時會伴隨耳朵疼痛。

4. 耳氣壓傷

當被攻擊例如掌摑、拳擊，或是因為施放鞭炮所造成的噪音，都有可能造成耳膜破損、穿孔。

耳膜穿孔有這些併發症

1. 聽力障礙

反覆發炎、破損，可能會讓聽力逐漸下降。

2. 慢性中耳炎

穿孔超過3個月未好，即屬慢性中耳炎。

3. 膽脂瘤

嚴重時可能發展成難以治療的膽脂瘤，它會造成內耳發炎、影響平衡，甚至侵入腦部，帶來生命危險。

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耳膜穿孔後該怎麼辦？

雖然微小的耳膜穿孔不會直接影響聽力，而當破損越大時，聽力受損越嚴重。如果原本就有受傷，又因洗澡、游泳時，耳道進水時，水會經由孔洞灌入中耳，還會引發急性發炎，造成耳朵流膿、聽力減退、耳鳴等症狀。因此當你發現有耳膜穿孔，日常照護有以下有幾點要注意。

1. 保持耳朵乾燥

避免進水，以免感染加重。

2. 避免自行掏耳

棉花棒或異物可能讓傷口更嚴重。

3. 觀察症狀

小裂口通常可自行癒合，但若出現耳痛、發燒、流膿或聽力下降，需立即就醫。

4. 醫師處理

醫師可能給予藥物控制感染，必要時進行手術修補。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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