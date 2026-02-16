美國男為減肥展開極端孤立實驗　全程直播1年不出門　冀馬到功成

美國猶他州一名男子計劃把自己關在房間一年，與家人隔離，並全天候直播這一年的生活。



他希望透過這項挑戰「重建人生」，建立良好習慣，消息一曝光後在網路上引發許多討論。

波伊斯的實驗獲家人支持。圖為他與女兒合照。（IG@theisolationyear）

看看波伊斯的實驗過程及身體變化：

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，49歲男子波伊斯（Skip Boyce）在今（2026）年1月10日開始走進臥室反鎖房門，正式展開為期365天的自我隔離計畫。他在YouTube開啟24小時直播，接下來這一年的生活全都公開在世人眼前，希望能夠因此調整生活節奏。

波伊斯強調，在這段時間內，他不會離開房間，也不會關直播，不論是睡覺、運動、閱讀、寫作還是做飯，全都在房間內一口氣完成。為了展開這個挑戰，他重新布置家中本來就有浴室的房間，放了簡單的健身設備，希望能夠讓自己在這一年的過程當中減肥成功。

他表示，妻子非常支持他的決定，之前他和妻子就曾遠距離經營過關係，因此他認為只是隔著一個房門應該不會對雙方感情有所影響。雖然他要在房間內自給自足，其實還是得靠妻子幫他把食材送到門口，但波伊斯會自己料理健康的食物來減重。

他表示，自己這麼做不是為了引人注意，只是過去兩年身心狀況都很差，他希望透過極端的限制來改掉壞習慣、重建自律與生活節奏。波伊斯說，開始「隔離」後，他不只變得更規律運動、飲食更健康，甚至也戒掉一直以來愛喝可樂的習慣。

不過，許多網友認為長期與外界隔離，可能會造成負面心理影響。有網友留言：

人需要陽光、社交、空氣與活動，這（挑戰）不是自律，是慢性傷害。

面對外界質疑，波伊斯說自己還是會堅持計畫，將努力到2027年1月10日才會結束這項挑戰。

