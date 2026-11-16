減肥失敗是睡太晚害的？營養師：晚吃更容易餓　3招調整進食時間

明明吃得一樣多，為什麼晚吃反而更容易餓？現代人工作忙碌，早餐當午餐、晚餐拖到深夜早已見怪不怪，但這樣的飲食習慣可能悄悄影響體重管理。



國際期刊《Cell Metabolism》研究發現，即使攝取相同熱量，延後用餐仍可能增加飢餓感、降低能量消耗。究竟幾點吃飯才合適？營養師揭開背後原因。

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減肥失敗是睡太晚害的？台灣營養師羅瑋如揭真相

三餐太晚吃可能越吃越餓

早餐隨便喝杯咖啡解決，午餐忙到下午才吃，晚餐更是等加班結束才有時間坐下來好好享用，這幾乎是許多上班族的生活寫照。大家都知道減肥需要控制熱量、少吃精製糖與油炸食物，卻經常忽略一件事，每天究竟在什麼時間吃飯？

Cofit營養師羅瑋如指出，偶爾睡晚一點、把早餐與午餐合併，倒也無須太過緊張，但若長期讓三餐一路往後延，甚至養成睡前吃宵夜的習慣，可能對體重控制造成影響。值得注意的是，吃得晚與吃得多是兩件不同的事，即使攝取熱量相同，進食時段仍可能改變身體調節食慾的方式，尤其經常覺得晚餐明明吃飽了，深夜卻又嘴饞的人，更值得留意自己的用餐節奏。

晚吃4小時飢餓感明顯增加

吃飯時間究竟有多重要？2022年發表於國際醫學期刊《Cell Metabolism》的一項研究，提供了相當值得關注的線索。研究團隊找來16名過重或肥胖成年人，安排他們分別接受提早與延後進食的實驗，兩組攝取的食物種類、總熱量皆相同，睡眠、活動量與光照條件也受到嚴格控制。差別就在於，較晚進食組將三餐整體延後約4小時10分鐘，最後一餐距離就寢時間僅約2.5小時。

結果發現，晚吃會顯著提高受試者清醒期間的飢餓感，研究中的部分飢餓評估指標甚至出現接近兩倍的差異。許多人以為只要控制每日熱量，晚餐幾點吃都沒有差別，但實驗顯示，飲食時間本身也可能參與調節食慾。

為什麼晚吃容易餓？

為什麼明明吃下相同的食物，身體反應卻會不同？關鍵可能藏在荷爾蒙與能量代謝之中。研究發現，延後進食會使受試者清醒期間的平均瘦素濃度下降約16%。瘦素是負責傳遞飽足訊號的重要荷爾蒙，當濃度降低，身體對飽足感的調節也可能受到影響。

同時，代表飢餓與飽足訊號相對關係的指標增加約34%，意味著晚吃可能讓人更容易產生進食慾望。受試者清醒期間的能量消耗也下降約5%，估計相當於每日約60千卡，研究另外觀察到，部分受試者脂肪組織的基因表現出現變化，方向偏向減少脂肪分解、增加脂肪儲存。

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營養師教3招調整吃飯時間

知道晚吃可能影響食慾，難道以後都得準時吃三餐？其實沒有必要把自己逼得太緊。Cofit營養師羅瑋如建議，可以先掌握三個原則。

第一，避免三餐時間持續往後拖，尤其晚餐最好與睡覺時間保持至少3小時的間隔，減少睡前才大量進食的機會。

第二，第一餐應該優先補充蛋白質與膳食纖維，像是雞蛋、無糖豆漿、雞肉或魚肉，搭配蔬菜、全麥多士或其他全穀雜糧，比起空腹太久後一次吃下大量甜食、炸物，更有助於維持飽足感。

第三，維持相對固定的作息，假日即使想睡到自然醒，也可以逐步調整隔天的起床與吃飯時間。

早餐一定要吃嗎？

近年168斷食、一天兩餐等飲食方式受到關注，也讓不少人開始疑惑：既然可以縮短進食時間，為什麼晚起吃早午餐又可能影響體重？其實兩者不能直接畫上等號。重點在於整體進食時段、攝取熱量、飲食品質與個人作息是否合適。

這項研究也有必須留意的限制，實驗僅納入16名過重或肥胖成人，觀察時間只有數天，並未直接測量長期體重變化，因此不能解讀成「超過某個時間吃飯就一定會胖」。羅瑋如營養師提醒，偶爾晚起吃頓早午餐無須有太大壓力，但應避免長期把最後一餐推到深夜。尤其糖尿病、胃食道逆流患者，或正在接受減重治療的人，進食時間可能涉及用藥與身體狀況，建議先與醫師、營養師討論，切勿為了減肥隨意跳過正餐。

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吃飯時間與減肥常見問與答

晚餐幾點吃最不容易胖？晚上8點後吃東西一定會胖嗎？ 目前沒有適用所有人的晚餐截止時間，晚上8點後吃東西也不代表一定會變胖。建議依照個人的睡眠作息安排，盡量在睡前至少3小時完成晚餐。例如預計晚上12點睡覺，可考慮晚上9點前用餐。體重控制仍須綜合評估每日總熱量、飲食品質、活動量與睡眠習慣，不能只看吃飯時間。 不吃早餐比較容易瘦嗎？168斷食一定要跳過早餐？ 不吃早餐並不保證減重成功，168斷食也沒有規定一定要省略早餐。關鍵是整體熱量攝取及進食時段是否符合生活與健康需求。如果採取限時進食，可以和醫師或營養師討論是否將進食窗口安排在白天較早時段。若因省略早餐導致下午暴食、晚上大量吃宵夜，反而可能增加體重管理難度。 減肥期間睡前肚子餓，可以吃宵夜嗎？ 偶爾睡前感到飢餓，不必因為害怕變胖就強迫自己忍耐。可以先檢查晚餐是否吃得太少，或白天蛋白質與膳食纖維攝取不足。如果確實需要補充，建議選擇少量、容易消化的食物，例如無糖優格或適量無糖豆漿，避免高油、高糖及大份量宵夜。有胃食道逆流問題者，應特別注意睡前進食可能引發的不適。 輪班、加班族經常半夜吃飯，該怎麼控制體重？ 輪班族很難完全按照一般人的三餐時間吃飯，建議依照實際睡眠與工作時段規劃固定餐次。上班前先吃營養均衡的正餐，工作期間若需要進食，可準備茶葉蛋、無糖豆漿、全麥三明治等方便取得的食物，減少依賴炸雞、泡麵與含糖飲料。下班準備睡覺前避免大量進食，並優先維持充足睡眠。 已經吃得很少，體重卻降不下來，是因為太晚吃嗎？ 晚吃可能影響飢餓感與能量消耗，但無法單憑進食時間判斷減重停滯的原因。建議先記錄一至兩週的飲食內容、用餐時段、活動量及睡眠情形，留意飲料、醬料、零食等容易忽略的熱量來源。若長期控制飲食仍沒有進展，也應評估藥物、荷爾蒙或其他健康因素，必要時尋求醫師及營養師協助。

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