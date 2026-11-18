一款被網友暱稱為「平價版瘦瘦針」的懶人料理近日在網路上引發熱烈討論。一名女網友在Facebook社團「我愛全聯—好物老實説」分享，自己僅花費少額購買海苔、小黃瓜、水煮鮪魚及甜玉米罐頭等四樣食材，回家後無需開火，只要簡單切割和拌勻，就能快速完成一道清爽料理，吃起來清脆爽口且具有飽足感。

相關文章：減肥｜健康瘦身遵守飲食6原則 改吃白肉少鹽 管住嘴還要邁開腿？

+ 15

原發文者詳細說明製作方法，將小黃瓜切成小塊後，與水煮鮪魚、甜玉米混合拌勻，最後用海苔包起來享用即可。她形容咬下一口時，不僅能品嚐到小黃瓜的清脆口感，還能感受玉米的自然甜味，儘管製作過程相當簡便，卻讓人吃得相當滿足，開心表示「簡單弄一弄就吃得好幸福」。從分享的購物照片可見，食材在一般超市就能輕鬆買齊，也因此吸引許多網友躍躍欲試。

貼文曝光後，引發廣泛迴響，不少網友紛紛分享自己的獨門配方與加料秘訣。有網友推薦加入水煮蛋、洋蔥、毛豆及生菜，讓料理的口感與營養更加豐富；也有人建議撒上黑胡椒粉提味，或加入希臘式優格拌勻以增添滑順口感。

網友留言包括：

「水煮蛋、小黃瓜換櫛瓜、堅果」

「水煮蛋、洋蔥、些許黑胡椒粉提味，優格也行」

「洋蔥、毛豆、生菜剝碎」

「可以加雞肉絲」



等多種變化方案。

一名實際試吃的網友分享心得，表示自己使用海苔、洋蔥、水煮蛋、玉米、水煮鮪魚及小黃瓜等食材，最後撒上胡椒粉拌勻，雖未特別計算比例，但成品意外好吃，連家中小孩試吃後都相當喜歡，甚至搶著吃。許多網友看完後直呼「這篇好實用，我要存起來」，準備跟著動手製作。

不過，對於蛋白質來源，也有網友提出疑問，表示不喜歡鮪魚的味道，好奇是否能以其他食材取代。根據其他網友提供的配方，水煮雞肉絲、水煮蛋或毛豆等，都可以作為不同的蛋白質來源，讓使用者依個人口味自行調整。

此外，部分網友對生食小黃瓜的農藥殘留問題表達疑慮，也有人質疑單靠這款料理就想達到減重效果，恐怕沒有想像中容易。

值得注意的是，儘管被網友暱稱為「平價版瘦瘦針」，但這款料理並不代表具有與醫療減重藥物相同的作用。鮪魚可提供蛋白質，小黃瓜與玉米則能增加食材的多樣性，但實際熱量、營養及飽足感仍取決於食用份量與搭配方式。若希望透過飲食控制體重，仍應維持均衡飲食、適量運動及良好生活習慣，不能單靠一道料理達成減重效果。

相關文章：減肥｜25歲女網紅減肥吃雞胸半年險沒命！3關鍵原因+6招健康瘦身👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

「藍莓香蕉豆漿奶昔」當紅！香蕉酵素恐讓抗氧化效果縮水

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

