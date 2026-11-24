「蘋果汁、梨汁、西瓜汁、奇異果汁、山竹汁……最多的時候早中晚各喝一瓶，一瓶350毫升，這樣喝了四個多月。」近日，在佛山市第二人民醫院眼與全身病綜合病區的病床上，57歲的陳先生（化名）說起這段經歷，滿是懊悔。



把果汁當水喝，讓他付出了遠超預期的代價：血糖一度「爆表」，右腳清創後幾乎見骨，右眼僅剩光感、左眼視力只剩0.1，險些同時失去右腳和雙眼。

陳先生因將果汁當水喝被確診糖尿病足 險些失去右腳及雙眼視力：

「純果汁」當水喝 男子患上糖尿病

陳先生原本有喝茶、偶爾打籃球的習慣。2024年7月，他回韶關老家照顧年邁父母，天氣燥熱，走動也比以往少，於是開始整箱網購果汁，塞進冰箱，冰鎮後隨手拿來解渴。

一瓶350毫升，整個夏天四個多月，我早中晚都要喝一瓶。之後天涼了喝得少些，每天也還要一瓶。

網購時，他專門挑瓶身印着「100%純果汁」字樣的產品，覺得百分之百的果汁就是水果榨出來的，喝果汁等於吃水果，還能補維他命。可他不知道的是，危險正悄悄逼近。

最先出現「報警」的地方，是陳大哥的雙腳。「以前一到冬天腳底就爆裂，塗點爆裂膏很快就好。」他說，2025年底右腳腳底又裂開了口子，這次塗藥、厚厚地塗，都不見效。不過這時他都沒往糖尿病足方面想。直到連續幾天發燒，渾身不適，他喊女兒回來，女兒發現他腳底異常發黑，才開始懷疑是糖尿病足。

趕緊去藥店買東西測了指尖血糖，直接17.9mmol/L；送到醫院急診，測出來超過20mmol/L。

陳大哥被確診為糖尿病足，隨後轉回佛山治療。清創手術清除腐肉後，足部幾乎見骨。

此外，陳先生的眼睛也出現了問題。他的眼睛逐漸看不清，一開始他以為是年紀大了老花，直到近來視力越來越差，連掉在桌上的菜都看不見後，他才警覺起來。經檢查發現，他的右眼受白內障和糖尿病視網膜病變共同影響，僅剩光感；左眼視力也只有0.1。

目前，陳先生住進了佛山市第二人民醫院眼與全身病綜合病區。眼科專家同步評估手術時機，把創面護理、血糖管理與白內障、眼底病變的救治統籌起來，盡全力保住他的視力和足部功能。

「我想用我的教訓提醒所有人。」病床上的陳先生說，尤其是青少年兒童，喝水還是回歸白開水、清茶，「別貪圖一時口腹的甜蜜，換來一輩子難以逆轉的損傷」。

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醫生提醒：果汁不等於水果 守住五道防線

佛山市第二人民醫院眼與全身病綜合病區主任蘇鵬解釋，榨汁破壞了水果中最寶貴的膳食纖維，原本被細胞壁「鎖」住的糖分變成游離糖，少了纖維緩衝，吸收速度大幅加快。

榨一杯果汁往往要用掉三四個甚至更多水果，喝一杯就等於一次吃下幾份水果的糖，350毫升×3瓶/日，按常見純果汁含糖約10克/100毫升粗略估算，每日游離糖可達100克以上，遠高於WHO建議的每日游離糖低於總能量10%（約50克）、最好低於5%（約25克）。

血糖像坐過山車一樣往上衝。

長期大量攝入游離糖，胰島負擔不斷加重，高血糖則像「糖水」一樣浸泡、侵蝕全身微血管，眼底視網膜和腎臟是典型微血管靶器官，下肢也涉及微血管，往往更容易出現問題。

蘇鵬也特別提醒，完整的新鮮水果才是補充維他命的優選；榨汁丟掉了膳食纖維，即便是100%純果汁，也屬於高游離糖飲品，絕不能拿來代替白開水和茶水。他建議守住五道防線：

1. 拒絕含糖飲品。果汁、奶茶、汽水儘量少喝；吃完整鮮果，血糖平穩時每日攝入量建議200-350克左右，分次攝入，計入總碳水。

2. 規範控糖，不隨意停藥。確診糖尿病後遵醫囑用藥、注射胰島素，定期監測空腹和餐後血糖，管好糖化血紅蛋白。

3. 做好足部精細防護。每天在明亮光線下檢查雙腳有無水泡、破皮；洗腳水温控制在37℃上下，忌用熱水燙腳；擦乾腳趾縫，不赤腳行走，選擇柔軟合腳的鞋襪。

4. 堅持併發症定期篩查。2型糖尿病患者確診時即時查眼底，每年至少完成一次眼底、下肢血管神經篩查；一旦出現傷口久不癒合、發燒、視力驟降，立刻就醫，切勿拖延。

5. 守住生活基礎。均衡飲食、堅持運動、控制體重，從源頭降低2型糖尿病發病風險。



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