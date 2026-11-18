不吃甜食就等於遠離糖尿病？有腎科醫生分享個案，一名45歲男子平日自詡生活規律且注重養生，蛋糕、朱古力及含糖飲品一律戒絕，豈料早前接受公司身體檢查時，赫然發現糖化血色素高達9.8%（正常參考值為4%至5.6%），更驗出蛋白尿，顯示腎臟功能已受損。經醫生詳細問診後，發現該患者雖然滴糖不沾，三餐卻充斥大量精製澱粉與打芡湯羹，在不知不覺間令血糖長期處於危險水平。



台灣腎臟科專科醫生洪永祥指出，該名男子求診時一度懷疑化驗報告有誤，強調自己飲食十分簡單。惟檢視其每日飲食紀錄後發現：

早餐：兩份燒餅油條配鹹豆漿

午餐：大碗陽春麵配滷肉飯

晚餐：兩碗白飯配羹湯

小食：肚餓時食粟米、南瓜及芋頭

洪醫生指出，患者表面上完全不碰甜食，但全日攝取的碳水化合物含量嚴重超標。從營養學角度而言，南瓜、芋頭、粟米及番薯等根莖類食物均屬主食類澱粉，進食一碗的分量，其碳水化合物含量已相當於一碗白飯。若長期過量攝取，血糖水平會持續高企，導致細胞對胰島素的敏感度下降，胰臟功能亦會逐步衰竭，最終誘發糖尿病。

此外，濃稠羹湯在烹調時大量使用生粉或番薯粉打芡，澱粉在加熱過程中完全糊化，極易被人體吸收，其引發血糖飆升的速度比直接吃白飯更為猛烈；再加上以精製麵粉製成的燒餅、過量白飯及白麵條，日積月累下自然令血糖失控。

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微血管長期如浸糖水 恐致慢性腎衰竭需洗腎

洪醫生提醒，當血糖長期處於不受控的高水平，腎臟的微血管網就如長時間浸泡於糖水之中，容易誘發慢性發炎及纖維化，初期表現為蛋白尿滲漏。若未能及時控制並改善，微血管壞死將導致腎臟徹底失去過濾排毒功能，最終演變成不可逆轉的慢性腎衰竭，甚至面臨長期「洗腎」的危機。

根據國際頂尖醫學期刊《Lancet Diabetes & Endocrinology》發表的跨國前瞻性流行病學研究，長期攝取高升糖指數（High GI）與高升糖負荷（High GL）的精製碳水化合物，與第二型糖尿病的發病率呈現顯著正相關。醫學界指出，大量糊化澱粉與精製麵食進入人體後，會誘發劇烈的「餐後血糖浪潮」，促使血液中累積過量的「高級糖化終產物」（Advanced Glycation End-products, AGEs）。這些發炎物質會直接攻擊人體微血管內皮細胞，造成全身性慢性低度發炎，並逐漸破壞負責過濾毒素的腎絲球精密組織結構。

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醫生建議：調整進食次序 減少攝取精緻澱粉

為有效穩定血糖及維護腎臟健康，洪醫生提出以下建議：

調整進餐次序：遵循「先菜、後肉、再澱粉」的原則，先攝取蔬菜補充膳食纖維，繼而補充蛋白質，最後才進食適量澱粉，以延緩血糖上升速度。

原型食物取代精製澱粉：減少進食白飯、白麵包及精製粉麵，盡量改以糙米、燕麥等全穀雜糧作為主食。

均衡攝取優質蛋白質：每餐適量搭配魚肉、雞蛋、豆腐等優質蛋白質，增加飽足感。

避開打芡濃湯：飲湯應以清湯為主，避免飲用碗仔翅、粟米羹或酸辣湯等使用大量生粉打芡的湯品。

規律運動與定期篩查：維持理想體重與規律運動習慣，並定期進行抽血驗血糖及尿液檢查，及早發現潛在的代謝異常。

面對隱形高血糖引發的腎臟機能受損，國際權威醫療機構 Mayo Clinic 糖尿病腎病變篩檢指引明確建議，糖尿病腎病早期往往無明顯痛感，僅能透過尿液中的白蛋白/肌酸酐比值（UACR）及腎絲球過濾率（eGFR）檢驗及早察覺。若尿液中持續5至10分鐘仍殘留細密不易消散的泡沫，即是微量白蛋白漏出的警號。民眾除需嚴格將糖化血色素控制在安全區間外，臨床研究證實若能遵守「先菜、後肉蛋、再吃澱粉」的進餐原則，能藉由水溶性膳食纖維在小腸黏膜形成凝膠屏障，有效降低30%至40%的餐後血糖波峰，避免微血管網長期遭受糖化侵蝕。