南瓜不止養胃　替代部分主食穩血糖　教3挑選實用技巧+1養生食譜

很多朋友知道，南瓜便宜、耐放、口感好，卻不知道主食裏加點南瓜，是被低估的「黃金吃法」。

本文審核專家：中國農業科學院蔬菜花卉研究所研究員薄凱亮；北京中醫藥大學東直門醫院男科副主任醫師韓亮



同樣是吃南瓜，有人吃出好氣色，有人吃完血糖飆升，關鍵不在南瓜本身，而在於你會不會挑、懂不懂吃。快跟著小編一起學起來吧！

南瓜挑選方法（01製圖）

南瓜的挑選技巧👇👇👇

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主食裏加點南瓜，對身體有什麼好處？

好處1：替代部分主食，餐後血糖上升相對平緩

從現代營養學角度來看，南瓜膳食纖維含量較為豐富，與精米白麵相比，餐後血糖上升速度相對平緩，因此適合用來替代一部分主食。

將其作為部分主食時，應當相應減少米飯、麵食的攝入量。如果只是在原有飲食之外額外添加南瓜，不減少其他主食，碳水化合物總量超標，血糖依然可能升高。

南瓜中含有活性多糖及抗性澱粉等成分。現代研究顯示，這些成分對維持血糖平穩有一定輔助作用。因此，糖尿病患者在扣減主食的前提下，用南瓜替代部分米麵，是相對適宜的選擇。但南瓜屬於普通食材，不具備降糖治療作用，不能替代藥物。

此外，不少人喜歡用南瓜熬粥。需要提醒的是，南瓜經過長時間熬煮後，澱粉會發生糊化，升糖速度會大幅加快。因此，糖尿病患者儘量少喝南瓜粥。

好處2：補中益氣、健脾養胃

從中醫角度來看，南瓜味甘、性溫，歸脾、胃二經，核心功效為補中益氣、健脾養胃。簡單來說，就是它能幫身體「補力氣、養脾胃」。

中醫認為，脾胃為後天之本，氣血生化之源。南瓜補中益氣、健脾養胃，脾胃運化功能改善了，氣血自然生化充足。

南瓜果肉質地軟糯，容易咀嚼和消化，不管是當主食還是當配菜，都不容易給腸胃增加額外負擔。

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南瓜怎麼選、怎麼吃？

1. 先選品種：粉糯乾麵型南瓜還是水潤清甜型南瓜？

①粉糯乾麵型南瓜（單位重量澱粉含量較高，適合蒸、烤）

例如綠貝貝南瓜、紅貝貝南瓜、紅板栗南瓜、銀栗南瓜、金絲栗南瓜、花生南瓜，蒸烤之後粉糯紮實，飽腹感強，適合替代部分主食。

②水潤清甜型南瓜（含水量更高，單位重量澱粉佔比更低）

例如蜜本南瓜、黃貝貝南瓜。這類南瓜口感水潤清甜，既可以清煮做湯，也可以清蒸食用。

2. 再挑細節：挑南瓜記住這3個實用小技巧

①看白霜

表皮帶一層自然白霜的南瓜，說明成熟度好，糖分積累足，口感更甜。

②看果柄

果柄木質化、乾枯發硬，說明南瓜已經長老了，口感更粉糯、更甜。

③掂重量、按表皮

同樣大小的南瓜，手感越沉，果肉越緻密，澱粉含量越高。表皮堅硬、手指按不動，說明成熟度好。

3. 不少朋友疑惑：貝貝南瓜為什麼比普通南瓜貴？到底適不適合買？

貝貝南瓜從國外引進，在北方需大棚種植，種植成本較高，價格自然高於普通南瓜。是否值得買，主要看吃法：追求粉糯口感，用來蒸烤或替代主食的人群，貝貝南瓜更合適。如果主要用來煮湯，選蜜本南瓜更實惠。

南瓜養生食譜：南瓜八寶飯

南瓜養生食譜：南瓜八寶飯（CCTV綜合一套節目截圖）

1. 食材準備

貝貝南瓜、藜麥、黑米、蓮子、乾百合、紅棗、枸杞。

2. 製作步驟

①藜麥、黑米提前浸泡，蓮子、乾百合分別泡軟，一同上籠蒸熟後備用。

②南瓜切去頂部，挖去內部瓜瓤和籽，做成南瓜盅。

③將蒸好的食材填入南瓜盅內，加入少量紅棗，注意不要填太滿。

④蓋上南瓜頂蓋，水開後上籠隔水蒸50分鐘，出鍋撒幾粒枸杞即可。

3. 養生功效

南瓜味甘、性溫，有補中益氣的作用；蓮子有助於健脾養心；百合潤肺養陰清心，可輔助改善秋燥不適；黑米和藜麥可健脾補腎益氣，且膳食纖維較為豐富。這道「南瓜八寶飯」整體遵循了中醫「培土生金」的秋季養生思路，在健脾的同時兼顧潤燥，補而不膩，適合作為秋季食養的選擇之一。

食養提示：糖尿病患者食用時建議去掉紅棗，少量添加枸杞。這道「南瓜八寶飯」可整體作為主食，食用後需要相應減少米飯等主食攝入量。



小編溫馨提示：南瓜雖有一定食養價值，但不可替代正規治療。需要特別提醒的是，糖尿病患者食用南瓜前，建議先諮詢專業醫師或營養師，結合自身血糖情況確定食用量與烹飪方式，切勿自行盲目食用。此外，脾胃虛寒者可適量食用，對南瓜過敏者不宜食用。身體出現不適，請及時前往正規醫療機構就診。

健康食用南瓜行動指南

1. 選對品種

粉糯乾麵型南瓜（如綠貝貝南瓜、紅貝貝南瓜）口感粉糯，適合替代主食；水潤清甜型南瓜（如蜜本南瓜）水分偏大，口感清爽。

2. 買南瓜記住3個實用小技巧

看白霜，看果柄，掂重量並按表皮硬度。

3. 注意烹飪方式

粉糯乾麵型南瓜適合蒸、烤，水潤清甜型南瓜適合蒸、煮。

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