台灣國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任曾國翔引述發表在《BMJ》頂尖期刊的最新統合分析指出，超加工食品是導致心臟病、糖尿病甚至憂鬱症的重大危害因子。該研究統整45篇論文、涵蓋近1000萬人的健康數據，發現高度攝取超加工食品者，心臟病死亡率風險上升66%。



曾國翔在Facebook專頁「心臟Worker 曾國翔醫師」發文說明，超加工食品泛指看不出食物原貌的即食品，其中添加乳化劑、防腐劑、人工香料、高果糖玉米糖漿等過度加工成分，雖然好吃且易於保存，卻隱藏著多重健康風險。

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根據研究分析，超加工食品中的人工添加物進入血液後，如同化學砂紙不斷刮傷血管內皮細胞，導致血管發炎。曾國翔指出，高度攝取超加工食品的人，心血管疾病相關死亡率增加50%，即使戒除肥肉，仍因常吃超加工食品而在冠狀動脈埋下隨時引爆的血栓地雷。

除心臟病外，超加工食品對代謝健康威脅同樣嚴峻。研究發現，食品中所含的糖漿會導致血糖飆升，迫使胰臟過度分泌胰島素，引發胰島素阻抗。高度暴露於超加工食品環境下，罹患第二型糖尿病的風險增加40%，肥胖風險更增加55%。

值得關注的是，超加工食品對心理健康的影響亦不容忽視。曾國翔說明，腸道如同人體第二大腦，超加工食品中的人工乳化劑與防腐劑會引發腸道發炎，腸道毒素隨血流進入大腦。研究證實，常吃超加工食品者，焦慮症風險增加48%、憂鬱症風險增加22%、睡眠障礙風險上升41%。

針對如何維護健康，曾國翔建議首要之務是食用原型食物，例如糙米、地瓜（番薯）、新鮮蔬菜、深海魚肉等。原型食物所含的水溶性膳食纖維，是重建腸道好菌、抽乾內臟脂肪的關鍵。此外，他提醒購買包裝食品時應翻閱成分表，若有看不懂的成分，建議不予購買。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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