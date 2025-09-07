食藥能配果汁嗎？專家一文解構這些會干擾藥物吸收影響治療效果

許多人知道西柚汁會與多種藥物產生交互作用，但實際上，其它種類的果汁也可能影響藥物的吸收與療效。這類情況在臨床上雖較少被討論，卻同樣值得重視。台灣藥師洪正憲表示，果汁可能改變藥物的生物利用度，進而降低治療效果或增加不良反應風險，因此在用藥期間，飲食選擇需特別留意。



蘋果汁可能降低多種藥物效力 削弱治療效果

台灣洪正憲藥師指出，蘋果汁的攝取會顯著影響某些藥物的生物利用度，例如抗組織胺藥物、降血壓藥等。這種影響主要源於果汁成分抑制腸道特定轉運蛋白，導致藥物吸收量下降。生物利用度降低代表血液中藥物濃度不足，可能削弱治療效果，對需要精準控制藥物濃度的患者具有較大風險。

▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 8

相關文章：食藥禁忌｜高血壓藥菠菜忌同食？記住6大藥物禁忌免損肝血流不止

橙汁影響藥物吸收率 也降低生物利用度

橙汁同樣會影響多種藥物的吸收，包括降血壓藥、過敏藥、骨質疏鬆藥，以及抗生素等。台灣洪正憲藥師提到，攝取橙汁可能造成藥物吸收率下降，導致治療效果不如預期。

此外，橙汁還會影響氟喹諾酮類（Fluoroquinolones）抗生素，顯著降低其生物利用度，增加治療失敗及細菌抗藥性的風險。更需注意的是，橙汁會促進含鋁制酸劑的吸收，進而提高鋁累積與毒性發生的可能性。

哪些中藥不能和西藥一起吃？（按圖了解👇👇👇）

+ 6

相關文章：服藥禁忌｜芸香科中藥和水果不能與5類西藥同食！4點避免藥物衝突

葡萄汁可能干擾免疫調節藥物 使藥物濃度起伏

葡萄汁會影響免疫抑制劑的生物利用度，使藥物在血中濃度上升或下降，進而增加治療風險。且台灣洪正憲藥師提醒，免疫抑制劑需要維持穩定且精準的劑量，一旦濃度波動，可能導致免疫抑制不足或增加腎毒性等副作用。因此，服用此類藥物的患者應避免與葡萄汁同時攝取。

果汁與藥物作用並非皆是壞處 也可能帶來正面效果

並非所有果汁與藥物的交互作用都是負面影響。台灣洪正憲藥師表示，在某些情況下，果汁甚至可能增強藥效或減輕副作用。例如，檸檬汁可能提高顯影劑的成像效果；藍莓汁可能增強免疫調節藥物的效力並降低副作用；小麥草汁則有助於減輕化療藥物的不良反應。這些潛在益處仍需更多臨床研究支持，但顯示果汁與藥物的交互作用具有雙面性。

不同服藥時間點原理（按圖了解👇👇👇）

+ 8

相關文章：服藥間隔｜忘記食藥多久能補食？一文看清3種服藥時間點原理

藥物與果汁交互作用複雜 建議詢問醫師確保最佳效果

水果與藥物之間的交互作用是一個複雜且需謹慎評估的領域。台灣洪正憲藥師建議用藥期間，應避免大量飲用已知會影響藥物吸收的果汁，如蘋果汁、橙汁與葡萄汁等。若必須攝取，建議與藥物服用時間間隔至少數小時，並在必要時諮詢醫師或藥師，以確保藥物發揮最佳治療效果，同時降低副作用與治療失敗的風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

