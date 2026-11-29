在深圳，山與海不是遙不可及的遠方，而是這座城市近在咫尺的一部分。從梧桐山的雲海到梅沙尖的日出，從連接山海的鯤鵬徑到大鵬半島的郊野山脊，每到週末，鬱鬱葱葱的山道上總擠滿了急於甩掉一週疲憊的年輕人。



曾一度火上熱搜的「泰山陪爬」，不知不覺間也在深圳的山野裏悄然紮根。

在很多人看來，深圳的山海拔不高，公園遍地，在網上隨便刷刷就能找到免費的「戶外搭子」，為什麼偏偏有人願意花錢請人陪自己爬山？

在內地社交媒體上，可以看到有人提供「陪爬」服務。（截取自小紅書）

殊不知，一次收費從100元到500元（人民幣，下同）不等的陪爬，主打的就是一個「情緒價值」與「安全陪伴」。

在這座習慣了高效與邊界感的大都市裏，這種明碼標價的「戶外關係」，正默默訴說着年輕人關於孤獨、安全與陪伴的新故事。

1. 小胖：陪爬是戶外心理治療

小胖今年31歲，是較早一批把「陪爬」做成固定副業的深圳年輕人。

他第一次正兒八經接觸爬山是在2019年，那會兒還只是偶爾去公園散心。到了2024年，爬山徹底成了他每週不可或缺的儀式。

數年時間裏，深圳那些叫得上名號的大山小山，他幾乎用雙腳丈量了個遍：梧桐山的陡峭台階、陽台山的綿延山脊、梅沙尖的無敵海景，以及徒步圈裏鼎鼎有名的鯤鵬徑、鳳凰徑和大鵬半島線。

最開始，小胖要麼跟着固定的小圈子走，要麼乾脆當個「獨狼」。

轉折發生在一次深夜刷短視頻時，他看到外地有人發「泰山陪爬」的內容，腦子裏的火花瞬間被點燃了：「我反正每週都要去爬山，順手帶個人，不僅路上有個說話的，還能順便把來回的路費和餐費給賺出來，何樂而不為？」

他抱着試試看的心態發了第一條陪爬帖。沒想到很快就接到了第一單——一個工作日的夜爬梅沙尖。

那是他第一次做陪爬，為了「低價引流」，報價非常低。那天晚上，他帶着客人頂着山風，打着強光手電，踩着漆黑的階梯一步步往上挪。當兩人終於站在山頂俯瞰鹽田港璀璨的夜景時，客戶那一聲由衷的歡呼，讓他覺得這事能做。

如今，小胖做陪爬已經整整兩年。「雖然接單頻率不好精準統計，但每個月穩定接上兩單是沒問題的。」主業之外，這成了他最接地氣的副業。

在主業之外，「泰山陪爬」成了小胖最接地氣的副業。（泰山風景區官網）

這兩年的陪爬經歷，讓小胖總結出了一套非常嚴謹的「小胖定價模式」：人數+日期+哪座山/哪條線路+夜爬看日出還是白天正常徒步，綜合評估後給出報價。

他提供的服務非常全面，攜帶的背包就像一個小型「戶外後勤站」：登山杖、強光手電、高容量充電寶、衝鋒衣、雨衣、保溫毯，甚至還有全套的急救醫療用品，有的時候還給客戶帶了一個摺疊小凳子。這些都是免費的。

除了物理裝備，他還提供1對1的拍照出片服務。

我不限制拍照張數，拍多少給多少，絕不另外加錢。回去之後還會做簡單的後期修圖，甚至幫客人剪一段Vlog。

小胖打趣道，「我知道自己長相很普通，做陪爬又不能報價太高，一旦價格談妥了，我就只能從這些附加服務上去提升自己的價值。」

如果要接「夜爬看日出」的單子，小胖還會背上重量不輕的帳篷等過夜裝備。「山頂夜裏風大又冷，沒有帳篷硬熬的話體驗感會差到極點，我不能讓我的客戶受這個罪。」

小胖接單有一個鐵律：嚴格篩選客戶，堅決拒絕年齡偏大、體能明顯不匹配的客戶，也絕不帶人去中高風險的未開發山峰。

「我的宗旨就是：人帶得出去，就必須安全帶回來。接不了的單、去不了的地方，給再多錢我也堅決不去。」

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在山上，小胖是個極其細心的觀察者。遇到陡峭的坡道，他會一步一指導地教客戶怎麼下，自己死死守在旁邊以防萬一；如果遇到突發降雨，他會時刻評估風險，只要路況不具備繼續前行的條件，哪怕已經走了一大半，他也會果斷帶着客戶原路回頭。

至於爬山過程中和客戶是否說話聊天，小胖全憑對客戶表情和氣喘程度的觀察來判斷。

「累得直不起腰的時候，我絕不廢話，只會在旁邊鼓勵說『慢點走，不着急，咱不趕時間』；如果走得輕鬆，我就陪着聊聊天，講講這座山的故事，推薦哪裏拍照最好看。」

在小胖眼裏，陪爬絕不僅是體力活，它更像是一種「戶外心理治療」。

他接待的客戶中，有失戀後來山頂吹風發泄的，有工作壓力太大約着來挑戰自我的，也有單純想鍛鍊身體的。但歸根結底，大家都帶着一個極其簡單又有些可憐的心態——「我今天不想一個人待着」。

陪爬結束，結清費用，小胖會習慣性地主動把情緒抽離出來。「界限清楚，不過度打探隱私，這不僅是對客戶負責，也是對自己負責。」

2. 找陪爬 為了邊界感與安全

小胖的專業與嚴謹，是深圳陪爬圈裏的一個典型案例。

事實上，隨着「陪爬」這個詞在社交平台上的熱度越來越高，深圳的陪爬圈子也正呈現出一種泥沙俱下、魚龍混雜的生態。

在這個圈子裏，既有像小胖這樣裝備齊全、注重安全的「專業戶」，也有大量價格極低、主打「情緒陪伴」的普通愛好者，甚至還夾雜着不少打着陪爬旗號的「野路子」。

小胖坦言，他了解到的圈內亂象其實挺多。

「有些人打着『免費陪爬』『超低價』甚至『上門接送』的噱頭去發帖，但實際目的根本不在爬山上，懂的都懂，這純粹看個人品行。更有甚者，為了吸引流量，穿着各種奇裝異服甚至男扮女裝去爬山打卡，博人眼球。」

在這個圈子裏，有大量價格極低、主打「情緒陪伴」的普通愛好者，甚至還夾雜着不少打着陪爬旗號的「野路子」。（深圳微時光授權使用）

而在入門陪爬的人越來越多之後，像阿杰這樣的「平民派」陪爬也出現了。

阿杰是南山高新園裏的一名普通上班族，週末雙休，體力充沛。他在二手平台上掛出的陪爬文案簡單粗暴：

深圳地區，本人男性，嘴巴嚴，能傾聽，能吹牛，體力好，週末需要爬山陪伴的可聯繫。100元陪爬一天，買不了吃虧買不了上當。（大鵬新區200元，我在南山過去太遠了）

阿杰不提供大牌裝備，也不包修圖剪輯，他主打的是「純陪伴」。

他會提前給客戶立好規矩：「我不是專業嚮導，只是平時喜歡爬山。我不帶隊、不探線、不負責安全決策。路線你定，建議你自己買好戶外保險，累了隨時下撤。我能做到的，就是幫拿不太重的包，陪你聊天吹牛，或者在你需要的時候保持安靜。」

甚至有時候遇到投緣的年輕人，阿杰收個50塊錢也樂呵。「純粹是因為自己癮大，一個人爬山也是爬，兩個人還能互相照個應。」

除了阿杰，還有像95後潮汕女生「拾肆」這樣的陪伴者。

在深圳待了十年的她，把服務延伸到了香港的山上。週末陪爬白天收費200元、夜爬300元，除了拍照拿包，爬完山還能帶客戶去深巷裏找最地道的菜館。

為什麼有人願意花錢找陪爬，而不是在網上找免費的「搭子」？小胖和阿杰都給出了一致的答案：邊界感與安全。

「網上確實到處都是免費找搭子的帖子，但講實話，裏面夾雜着很多未知的風險。」小胖說，「新聞裏報道的實際情況數不勝數——臨時湊的野隊，走着走着迷路了；或者因為體力差走得慢，直接被隊友嫌棄丟在半山腰；甚至還有女性遇到言語騷擾、行為騷擾的。」

小胖強調，願意花錢找陪爬的，恰恰是對自己極其認真負責的人。

「雙方是明確的金錢與服務關係，付費買到了確定性。我是收了錢的，我就有義務陪着你的節奏走，絕不會嫌棄你慢，更不會把你丟下。邊界清清楚楚，反而避開了所有不必要的麻煩。」

小胖強調，願意花錢找陪爬的，恰恰是對自己極其認真負責的人。（深圳微時光授權使用）

另一個不可忽視的現實是深圳山野的「風險隱患」。很多人認為深圳的山海拔低（最高峰梧桐山940多米），景區設施完善，爬山能有什麼危險？

但小胖對這種觀點持保留態度：「公園景區確實難度極低，但我們這群戶外愛好者帶客人走的，很多都是即使正常攀爬也需十分謹慎的地方，比如梅沙尖的某些小路，或者大鵬半島的海岸線穿越，在這種環境下，個人的意外風險會顯著上升。」

深圳幾乎每年都有山地救援的新聞。

3. 誰在尋找陪爬

在大眾的刻板印象裏，會花錢找人陪自己爬山的，大概率是些不差錢的人。但深入接觸後會發現，尋找陪爬的用戶畫像，遠比想象中要豐富得多。

第一類人群，是城市裏的「無朋友階層」與「社恐人士」。

在深圳這座由移民構成的快節奏都市裏，「沒有朋友」是一種常態。

找到小胖和拾肆的客戶，最常說的一句話就是：「我也想去戶外走走，但我身邊真的沒有朋友喜歡爬山，或者大家週末加班的加班、帶娃的帶娃，根本湊不到一塊兒。」

在深圳這座由移民構成的快節奏都市裏，「沒有朋友」是一種常態。（深圳微時光授權使用）

想去爬山，又害怕一個人面對未知的山林；想找人陪，又極度抗拒融入那些充滿陌生人社交拉扯的幾十人戶外大團。

付費陪爬，精準地切中了這類「社恐人士」的痛點——我花錢買你的時間，你不需要對我進行深度社交探究，你只需要在我爬不動的時候給我遞水，在我迷茫的時候帶路，在我想要拍照的時候幫我按快門即可。

第二類人群，是尋找「臨時避難所」的情緒失意者。

失戀的年輕人、剛經歷裁員或工作挫折的白領、獨自在深圳漂泊感到孤獨的異鄉人……山野，往往成了他們宣泄情緒的出口。

小胖接手過不少這樣的訂單。有的客戶全程一言不發，只是悶頭往上爬，直到爬到山頂，看着腳下浩瀚的大海或城中的萬家燈火，才突然蹲下大哭一場。

山野，往往成了失意人的情緒宣泄出口。（深圳微時光授權使用）

也有的客戶會像倒苦水一樣，把在公司受到的委屈、在愛情裏受到的傷害，一股腦地說給陪爬聽。

「他們不需要我給出什麼高深的人生建議，」阿杰說，

他們只需要一個不會泄露秘密、不會打斷他們，還能在他們快滑倒時穩穩拉上一把的『肉盾』而已。

爬山是一場肉體上的自虐，當劇烈的喘息蓋過了心中的焦慮，那種「不一個人待着」的安全感，便成了治癒心靈的良藥。

第三類人群，則是外地來深圳遊玩的自由行遊客。

這部分客戶往往對深圳的路線不熟，又不想跟團走馬觀花。

找一個懂路線、會拍照、還能順便當半個導遊和美食推薦官的本地年輕人，花上兩三百塊錢，就能收穫極佳的深度遊體驗。

而除了上述這些常見的年輕人群體外，深圳還催生出了一種極其特殊的陪爬需求——代為帶娃的「陪爬兼職」。

找一個懂路線、會拍照、還能順便當半個導遊和美食推薦官的本地年輕人，花上兩三百塊錢，就能收穫極佳的深度遊體驗。（深圳微時光授權使用）

在社交平台上，經常能看到深圳家長發佈的特殊招聘：

找深圳大學生兼職，陪5歲小孩爬梅林後山，要上大腦殼，需要一路陪伴、鼓勵、聊天。孩子爬樹爬石頭時，在旁邊守護安全。

要求形象要陽光向上，性格開朗，最好是體育生，能給孩子正面引導。報酬是一次300元（約3-4小時），日結。一般上午10點半集合，下午1點半下山。

發出這類招聘的家長，通常自身工作繁忙，或者自己和家中長輩體力實在跟不上精力旺盛的孩子。他們希望孩子週末去大自然裏釋放天性，又擔心孩子摔着碰着。

「大腦殼坡度不小，孩子正是喜歡上躥下跳的年紀，我們追在後面喘不過氣，還忍不住嘮叨。」

一位發布過類似需求的媽媽表示，「找一個陽光大氣的體育生大哥哥陪着，既能保證安全，又能教他攀爬動作，還能給孩子一種陽剛、積極的榜樣引導。3小時300塊，我覺得非常划算。」

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】