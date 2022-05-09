糞便變黑查出大腸癌第四期　台專家教觀察大便7招以檢查身體狀況

排便很重要！從「便便」的顏色就可以看出你的身體狀況。台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生指出，有患者的糞便變黑卻不以為意，等到做了大腸鏡檢查後竟已是大腸癌第四期，耽誤了治療時間。他列出7重點並呼籲民眾，「每天排便一次最佳，養成對便便回眸一顧的好習慣，是養生重要的一環。」



劉博仁日前在社交平台發文分享，一位女士因為食慾減低，體重下降，看了當地診所醫生吃了許多腸胃藥，不見改善，如此過了幾個月，後來在該醫生的催促下做了大腸鏡檢查，發現是大腸癌第四期。「其實她的糞便顏色已經有些變化，偏黑，但是她只看過一次，不當一回事，因此更耽誤了治療時機。」

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另一位男士，習慣看自己的便便，一次看到糞便有血絲，趕緊去檢查，發現是痔瘡，但是因為很久沒有做健檢，所以又做了大腸鏡，發現大腸有十幾顆息肉，切除後並無大礙。

他建議，養成如廁後看自己便便的習慣，常常可以更了解自己的飲食習慣以及身體變化。「便便最好像是像香蕉一樣，成條狀，顏色偏金黃色，不乾不硬，排出時間短暫順暢。」

劉博仁列出7點注意事項，提供民眾進行自我檢測。包含如果便便成條狀，但是排出不是很順，表面凹凹凸凸，如此只要蔬果水分再多補充一些，就會更好；如果大便像一顆顆羊大便一樣，又乾又硬，一般是纖維以及水分攝取不足，這樣就要多多攝取蔬菜水果膳食纖維以及多喝水。

劉博仁說，便便如果像一小塊一小塊馬鈴薯狀軟便，接著腹瀉，或是像朱古力泥狀，可能是腸躁症或是腸道菌相失衡，多吃蔬菜以及補充益生菌；如果是腹瀉，可能是細菌性腸炎或者是腸道過敏。

此外，如果大便變黑要留意是否有消化道出血可能，尤其是胃潰瘍等等、如果是大便帶鮮血，可能是痔瘡出血或是大腸直腸腫瘤，「要請腸胃科或是大腸直腸外科醫生確認」；如果排便習慣改變超過一周，或是有貧血、體重下降、食慾不佳，「也不要拖，請醫生診斷為佳！」

劉博仁再舉例，曾碰到一位男士，因為在他那裡常規健檢，一次發現貧血，加上腸癌指數CEA上升，做糞便潛血檢查是陽性，馬上安排大腸鏡，確診為大腸癌第二期，目前治癒了。他呼籲，「簡單說，每天排便一次最佳，養成對便便回眸一顧的好習慣，是養生重要的一環喔！」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】