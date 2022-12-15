新冠後遺症｜確診後易肌肉流失　銀髮輕視問題大　7徵兆自我檢測

新冠肺炎疫情全球大爆發，其中不少長者受疾病所苦，且肌少症患者數更隨老年人口增加持續攀升。



來自台灣的中國醫藥大學附設醫院中醫師吳佩青分析，期刊《Frontiers in Nutrition》於2022年07月所發表的一篇系統性文獻回顧顯示，新冠肺炎確診後發生肌少症（Sarcopenia）機率約48% ，吳佩青中醫師因此推估，台灣民眾因為新冠疫情確診可能有超過2百萬人產生肌少症，至於新冠肺炎有住院治療者罹患肌少症機率更高達69.7%。

確診新冠後就算康復了，也要留意身體有否出現肌肉流失的狀況：（按圖了解）

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康復者如發生肌少症 死亡率比其他康復者高2.1倍

根據台灣衛福部2018年國民健康署統計，台灣65歲以上老年人肌少症（sarcopenia）的盛行率男性為23.6％，女性為18.6％。肌少症的構成，需包括肌肉量（muscle mass）下降，加上肌力（muscle strength）減退或是生理表現（physical performance）下降。

有外國研究指出，在染疫康復者中有73%患者，二頭肌肌力只有正常預測值的69%，86%的患者其股四頭肌肌力，只剩下正常預測值的54%，這些會明顯導致手部肌力不足及行走能力變差。此外新冠肺炎患者有41％到52.7%發生嗅覺障礙及38.2％到43.9%會有味覺障礙，這些都導致患者食慾不振造成營養不量及蛋白質攝取不足，間接導致肌少症。國外研究還指出，新冠肺炎患者如罹患肌少症而不治療，比上單純新冠肺炎患者，死亡率更高出約2.1倍。

肌少症7個徵兆 自我進行簡易篩檢

越來越多研究發現肌少症造成許多不良健康後果，包括跌倒、失智，功能性衰退、虛弱、生活質量受損、增加醫療費用的支出，以及提高死亡率。台灣在高齡化社會及後疫情時代雙重影響下，肌少症發生率會遽增，吳佩青中醫師說，民眾可以觀察自己與家人有沒有以下的徵兆，如果有，盡快尋求醫師協助治療與復健。

1. 力量

主要為上肢肌力不足，舉起並攜帶五公斤重物有困難；其他如提不動水壺倒水、罐頭打不開、毛巾擰不乾等。

2. 行走

大腿肌肉力量下降，導致走路每秒速度不到1公尺；或如走過一個房間的距離有困難。

3. 行動不便

從椅子或床上起身有困難，因大腿的肌肉無法支撐整個身體的重量，必須依靠別人攙扶，或是撐扶手才能起來。

4. 登階

爬10階樓梯有困難；無法上下樓梯，因為單腳無法支撐

5. 跌倒

連平地走路都會跌倒，而且是無法控制的，1年內連續跌倒四次以上。到這個階段，罹患肌少症的風險會很高。

6. 小腿圍

男生<34公分，女生<33公分；用自己雙手拇指及食指圍繞成一個圈放在自己小腿最粗處，若有空隙，肌少症風險極高。

7. 體重減輕

沒有刻意減重，但6個月內體重下降5％，比如70公斤的老人家在6個月內瘦了3.5公斤以上，就要注意。

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肌少症的中醫治療 搭配「補血增肌元氣茶飲」

肌少症在中醫古籍稱為「痿症」，依吳佩青中醫師在台灣社區所做的調查研究發現肌少症中醫證型一般以虛症為主。其中單純因年紀增長導致的原發性肌少症責因於肝、脾、腎三臟虧損，治則為養肝、健脾、補腎，常用藥物有黃耆、黨參、白朮、枸杞、當歸、升麻、柴胡。續發型肌少症則是由多重疾病或危險因子所造成，證型以本虛標實為主，除了氣、血、津液虧損外，多兼夾有濕熱、痰飲、瘀血等為患。

門診亦可見新冠確診後部分病患因肺熱之邪煎熬或餘熱未清，導致傷陰耗氣，出現虛實錯雜之證，治療除了使用沙參、麥門冬、五味子、西洋參、黨參等滋陰補氣類藥物，亦需配伍淡竹葉、蘆根、天花粉等藥物以清熱生津。惟臨床上仍需中醫師依病患證型做個人化處方調整以達到最佳療效。

中國醫藥大學附設醫院吳佩青中醫師說，由於西醫目前比較缺乏FDA核可及良好的藥物治療，建議不妨使用中藥治療或預防肌少症。近年來中藥在人體的臨床研究上主要好處有增進骨骼肌肉修復生長，促進食慾，改善疲勞、萎靡及厭食症，提高體重和BMI，增加手握力及肌肉質量（大腿圍）等助益。吳佩青說明，中藥用於治療肌少症或衰弱症上，除了增加骨骼肌質量並抑制肌肉萎縮外，還可以增進食慾，而且在老年人使用上安全性高及藥物不良反應非常低。

肌少症的西醫治療 運動與飲食同步進行

中國醫藥大學附設醫院復健部醫師劉東桓指出，肌少症的西醫治療，可分為以下3個方式同步進行：阻力訓練、核心肌群運動或有氧運動；維持血中足量維他命D值，至少要大於30 ng/ml；多多日曬及搭配富含維他命D的的食物如蛋黃、菇類（如洋菇、木耳等）、魚類（吞拿魚、三文魚、鯖魚、沙甸魚等含量豐富），另外可適量補充非活性維他命D（需定期檢測避免過量）。同時劉東桓建議，一般老年人的蛋白質攝取量，可提高為每公斤1到1.2克左右，且平均分佈於三餐當中。

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