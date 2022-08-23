馬鞍風球．最新｜天文台預測周三晚增強為颱風　逼近本港150公里

強烈熱帶風暴「馬鞍」來襲，天文台周二（23日）晚上9時10分發出一號戒備信號，預測本港周三（24日）風勢會增強，周四（25日）早上風勢會進一步顯著增強，初時吹東北風5至6級，早上轉東南風7至8級（烈風），離岸及高地達11級。有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。



8月24日風暴消息報道

天文台凌晨1時半更新預測馬鞍的移動路徑圖，馬鞍持續增強，料到今晚11時將增強為颱風。(天文台圖片）

▼8月18日傍晚出現晴天雲中閃電▼



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【03:50】天文台表示，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約600公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海東北部，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。

【02:20】天文台凌晨1時半更新預測馬鞍的移動路徑圖，馬鞍持續增強，中心附近最高持續風速達每小時105公里，料到今晚11時將增強為颱風，屆時與本港約距離150公里。

天文台表示，按照現時預測路徑，馬鞍會在今早與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會至少維持至今早6時，市民今早出門前請留意最新天氣消息。

受馬鞍的下沉氣流影響，今日本港天氣酷熱，而高溫觸發的狂風驟雨及雷暴會間中影響本港。隨著馬鞍移向廣東沿岸，今晚本地風力將會增強。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼



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8月23日風暴消息報道

強烈熱帶風暴馬鞍晚上9時集結在香港之東南偏東約770公里。(天文台圖片）

【23:40】海事處表示提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。

【23:30】澳門氣象局晚上10時半發出一號風球，預料將在明日（24日）清晨維持，在晚上10時馬鞍集結在澳門東南偏東約 800 公里，大致趨向珠江口以西。澳門風力將會增強， 明日日間改掛3號風球的機率「高」，在明日晚間至後日（25日）凌晨改掛8號風球的機率為「偏高」。

▼8月23日 荃灣路德圍惠康貨架情況▼



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【23:01】強烈熱帶風暴「馬鞍」已進入本港800公里警戒範圍，天文台已今晚（23日）9時10分懸掛一號風球，預測周四（25日）將最接近本港，並採取「西登」路徑掠過香港。雖然本港今晚暫時未感受到馬鞍的風力，但荃灣兩間大型超市部份貨架空缺，即店員補貨不及搶貨的速度。

有市民連走兩間超市購物，稱原預定明晚才到超市「掃貨」，今晚僅因特價而購物，不過TASTE超市內的蔬菜已被搶購一空。

▼8月23日 荃灣地鐵站TASTE貨架情況▼



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【22:40】強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近，天文台今日（23日）晚上發出一號風球。而在五年前的今日，有超強颱風「天鴿」襲港，風暴潮令多區嚴重水浸。五年前後的兩個熱帶氣旋，生成位置相近。不過馬鞍及天鴿路徑的最大分別是前者掠過菲律賓北邊大山，而天鴿則橫過呂宋海峽進入南海東北部，。

另外，兩者強度亦有顯著不同，天鴿進入南海後迅速增強為颱風，8月23日更在本港以南海域發展成為超強颱風；而天文台料馬鞍最高只為強烈熱帶風暴。天文台前助理台長梁榮武解釋，菲律賓呂宋山峰高，會拖慢熱帶氣旋的環流，亦會破壞其結構。另外，現時垂直風切變強，同樣不利馬鞍發展。

▼2017年8月23日 超強颱風天鴿襲港▼



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【21:17】天文台表示，按照現時預測路徑，馬鞍會在今晚（23日）至明早（24日）與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會至少維持至明早6時，市民明早出門前請留意最新天氣消息。

受馬鞍的下沉氣流影響，明日本港天氣酷熱，而高溫觸發的狂風驟雨及雷暴會間中影響本港。隨着馬鞍移向廣東沿岸，明晚本地風力將會增強，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【21:10】天文台發出一號戒備信號。強烈熱帶風暴馬鞍晚上9時集結在香港之東南偏東約 800公里。

▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



【18:06】強烈熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台今日下午（23日）5時半稱，馬鞍正橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。天文台預料明晚（24日）本港風勢會增強，周四（25日）早上風勢會再進一步顯著增強，更有狂風大驟雨，受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。



天文台九天天氣預測顯示，周四早上本港吹東南風7至8級，離岸及高地達11級，即平均風速達每小時104至117公里的暴風程度。內地中央氣象台進一步預測，馬鞍於周四早上逼近珠江口，即最靠近香港時，馬鞍將進一步增強成為颱風。



另外，在暴風雨前夕，本港今日天氣炎熱，下午時份上水及打鼓嶺一度錄得高達37度；另有多區達36度，酷熱天氣警告仍然生效。

（中央氣象台圖片）

根據預測路徑，預測馬鞍明日（24日）下午將逼近本港400公里範圍，周四（25日）上午最接近本港，掠過南面海域後於澳門一帶登陸。（天文台網頁圖片）

【17:30】天文台表示，在下午4時，馬鞍集結在菲律賓碧瑤之東北偏北約190公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，今晚進入本港800公里範圍。天文台又指，馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐步靠近廣東沿岸。明晚（24日）本港風勢會增強。

天文台又預測，星期四（25日）馬鞍最接近本港，早上風勢會進一步顯著增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。風力方面，料周四早上轉東南風7至8級，即達八號風球風力，而離岸及高地更達11級暴風。另外，受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌，天文台呼籲市民盡早完成防風防雨防水浸的準備。

內地中央氣象台則指，馬鞍將以每小時25公里左右的速度向西北方向移動，強度變化不大或略有增強。料明日凌晨移入南海東北部海面後逐漸向廣東沿海靠近，強度逐漸增強，並將於周四日間在廣東汕尾至電白一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

【12:21】熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台今早（23日）11時半稱，按照現時預測路徑，馬鞍會在今晚進入南海東北部，明日（24日）靠近珠江口附近一帶並逐漸增強，該區將有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有巨浪及有湧浪，並會造成風暴潮。



按目前預測路徑，馬鞍周四（25日）將最接近本港，並採取「西登」路徑掠過香港。天文台指，馬鞍今晚將進入本港800公里範圍，屆時會考慮發出一號戒備信號。惟馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。



天文台九天天氣預測顯示，周四當天本港吹東南風7至8級，離岸及高地達11級，即平均風速達每小時104至117公里的暴風程度，差一級就達最高級別的「颶風」，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。天文台也指，本港天氣會在明日（24日）稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強。

▼8月17日 天文台發出黃



【07:07】熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台今早（23日）9時稱，按照現時預測路徑，馬鞍會在今日日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。

▼8月17日 天文台發出黃色暴雨▼

