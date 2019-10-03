【日本旅遊攻略】電子支付積分回贈　Suica西瓜卡登記儲分教學

【日本旅遊攻略】日本由 10 月起，消費稅從 8% 加至 10%，亦即是增加了日本旅遊的成本。雖然，增加的 2% 稅也不會阻到香港人「回鄉」的欲望，但其實有方法可以減低這些成本，日迷們又怎可以放過呢！日本推出新的積分回贈（返還）計畫，鼓勵消費者使用電子支付，而對旅客來說，手上的西瓜卡就是最好的電子支付工具。
最高回贈 5% 積分
日本推出的積分回贈計劃將在 2019 年 10 月至 2020 年 6 月實行，相信是為了令市民逐漸習慣 10% 消費稅。只要用計畫內支援的電子支付方式消費，即可以得到相應的積分，可惜計畫支援的信用卡只有由日本發行的卡，遊客未必能在這列中受惠，因此今次只集中介紹遊客能受惠的 Suica 西瓜卡「返還計劃」。積分回贈的金額是支付的 2% 或 5%，中小型商舖有 5％，便利店等大型連鎖店有 2%。每 1 積分等於 1 日圓價值，消費者需要在指定的網站進行兌換。
10 月 1 日開始，可以用電子支付儲分，主要的便利店都支援（官方圖片）
Suica 卡坐車﹑消費儲分
10% 消費稅對遊客最大的影響，應該是集中在餐飲和便利店掃零食上，因為大多藥妝和零售（服飾）店舖都提供免稅服務（除裏原宿 Supreme 這些有性格的店舖外）。因此，Suica 西瓜卡儲積分對於遊客來說已經不錯，在便利店和部分連鎖餐廳都能使用，有效範圍算廣。而且使用手機虛擬 Suica 西瓜卡乘搭 JR 東日本線的話，更有票價 2% 的積分回贈，但使用實體 Suica 西瓜卡只有 0.5%，所以大家記得把 Suica 西瓜卡放入手機內（方法可參考以下連結）。
支援的電子支付工具列表（按此進入）
My Suica（記名式）申請方法
想登記儲分，就要有一張記名式的 Suica 西瓜卡。要知道自己的西瓜卡是否記名式其實很簡單，只要看看卡面下方有沒有名字即可，沒有就即是普通 Suica 西瓜卡。如果大家用上述連結的方法登記了普通 Suica 西瓜卡的話，亦可以透過登錄 Suica 會員，把普通 Suica 西瓜卡變成記名的 My Suica。
點擊下圖了解My Suica（記名式）申請步驟：
中文轉日文名（按此進入）
日本電話號碼生成（按此進入）
登記 JRE POINT
申請完記的 My Suica 後，可以在網上進行儲分登記，Suica 西瓜卡使用的積分是 JRE POINT。登記完後，使用該 Suica 西瓜卡乘搭 JR 東日本線和指定店舖消費，即可以獲得積分回贈。而想把 JRE POINT 換成 Suica 西瓜卡內的儲值金額的話，就要在網上進行兌換。
登記 JRE POINT 方法：（登記官網按此進入）
兌換積分教學：