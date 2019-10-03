【日本旅遊攻略】電子支付積分回贈　Suica西瓜卡登記儲分教學

【日本旅遊攻略】日本由 10 月起，消費稅從 8% 加至 10%，亦即是增加了日本旅遊的成本。雖然，增加的 2% 稅也不會阻到香港人「回鄉」的欲望，但其實有方法可以減低這些成本，日迷們又怎可以放過呢！日本推出新的積分回贈（返還）計畫，鼓勵消費者使用電子支付，而對旅客來說，手上的西瓜卡就是最好的電子支付工具。

最高回贈 5% 積分

日本推出的積分回贈計劃將在 2019 年 10 月至 2020 年 6 月實行，相信是為了令市民逐漸習慣 10% 消費稅。只要用計畫內支援的電子支付方式消費，即可以得到相應的積分，可惜計畫支援的信用卡只有由日本發行的卡，遊客未必能在這列中受惠，因此今次只集中介紹遊客能受惠的 Suica 西瓜卡「返還計劃」。積分回贈的金額是支付的 2% 或 5%，中小型商舖有 5％，便利店等大型連鎖店有 2%。每 1 積分等於 1 日圓價值，消費者需要在指定的網站進行兌換。

10 月 1 日開始，可以用電子支付儲分，主要的便利店都支援（官方圖片）

Suica 卡坐車﹑消費儲分

10% 消費稅對遊客最大的影響，應該是集中在餐飲和便利店掃零食上，因為大多藥妝和零售（服飾）店舖都提供免稅服務（除裏原宿 Supreme 這些有性格的店舖外）。因此，Suica 西瓜卡儲積分對於遊客來說已經不錯，在便利店和部分連鎖餐廳都能使用，有效範圍算廣。而且使用手機虛擬 Suica 西瓜卡乘搭 JR 東日本線的話，更有票價 2% 的積分回贈，但使用實體 Suica 西瓜卡只有 0.5%，所以大家記得把 Suica 西瓜卡放入手機內（方法可參考以下連結）。

支援的電子支付工具列表（按此進入）

My Suica（記名式）申請方法

想登記儲分，就要有一張記名式的 Suica 西瓜卡。要知道自己的西瓜卡是否記名式其實很簡單，只要看看卡面下方有沒有名字即可，沒有就即是普通 Suica 西瓜卡。如果大家用上述連結的方法登記了普通 Suica 西瓜卡的話，亦可以透過登錄 Suica 會員，把普通 Suica 西瓜卡變成記名的 My Suica。

點擊下圖了解My Suica（記名式）申請步驟：

+ 5 + 4 + 3

中文轉日文名（按此進入）

日本電話號碼生成（按此進入）

登記 JRE POINT

申請完記的 My Suica 後，可以在網上進行儲分登記，Suica 西瓜卡使用的積分是 JRE POINT。登記完後，使用該 Suica 西瓜卡乘搭 JR 東日本線和指定店舖消費，即可以獲得積分回贈。而想把 JRE POINT 換成 Suica 西瓜卡內的儲值金額的話，就要在網上進行兌換。

登記 JRE POINT 方法：（登記官網按此進入）

+ 7 + 6 + 5

兌換積分教學：