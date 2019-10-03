【日本旅遊攻略】電子支付積分回贈　Suica西瓜卡登記儲分教學

實用教學
撰文：
最後更新日期：

【日本旅遊攻略】日本由 10 月起，消費稅從 8% 加至 10%，亦即是增加了日本旅遊的成本。雖然，增加的 2% 稅也不會阻到香港人「回鄉」的欲望，但其實有方法可以減低這些成本，日迷們又怎可以放過呢！日本推出新的積分回贈（返還）計畫，鼓勵消費者使用電子支付，而對旅客來說，手上的西瓜卡就是最好的電子支付工具。

最高回贈 5% 積分

日本推出的積分回贈計劃將在 2019 年 10 月至 2020 年 6 月實行，相信是為了令市民逐漸習慣 10% 消費稅。只要用計畫內支援的電子支付方式消費，即可以得到相應的積分，可惜計畫支援的信用卡只有由日本發行的卡，遊客未必能在這列中受惠，因此今次只集中介紹遊客能受惠的 Suica 西瓜卡「返還計劃」。積分回贈的金額是支付的 2% 或 5%，中小型商舖有 5％，便利店等大型連鎖店有 2%。每 1 積分等於 1 日圓價值，消費者需要在指定的網站進行兌換。

10 月 1 日開始，可以用電子支付儲分，主要的便利店都支援（官方圖片）

Suica 卡坐車﹑消費儲分

10% 消費稅對遊客最大的影響，應該是集中在餐飲和便利店掃零食上，因為大多藥妝和零售（服飾）店舖都提供免稅服務（除裏原宿 Supreme 這些有性格的店舖外）。因此，Suica 西瓜卡儲積分對於遊客來說已經不錯，在便利店和部分連鎖餐廳都能使用，有效範圍算廣。而且使用手機虛擬 Suica 西瓜卡乘搭 JR 東日本線的話，更有票價 2% 的積分回贈，但使用實體 Suica 西瓜卡只有 0.5%，所以大家記得把 Suica 西瓜卡放入手機內（方法可參考以下連結）。

【日本旅遊攻略】免費申請Suica西瓜卡　免按金直入 iPhone 銀包

支援的電子支付工具列表（按此進入）

My Suica（記名式）申請方法

想登記儲分，就要有一張記名式的 Suica 西瓜卡。要知道自己的西瓜卡是否記名式其實很簡單，只要看看卡面下方有沒有名字即可，沒有就即是普通 Suica 西瓜卡。如果大家用上述連結的方法登記了普通 Suica 西瓜卡的話，亦可以透過登錄 Suica 會員，把普通 Suica 西瓜卡變成記名的 My Suica。

點擊下圖了解My Suica（記名式）申請步驟：

+5
+4
+3

中文轉日文名（按此進入）

日本電話號碼生成（按此進入）

登記 JRE POINT

申請完記的 My Suica 後，可以在網上進行儲分登記，Suica 西瓜卡使用的積分是 JRE POINT。登記完後，使用該 Suica 西瓜卡乘搭 JR 東日本線和指定店舖消費，即可以獲得積分回贈。而想把 JRE POINT 換成 Suica 西瓜卡內的儲值金額的話，就要在網上進行兌換。

登記 JRE POINT 方法：（登記官網按此進入）

+7
+6
+5

兌換積分教學：

+2
BALMULA 日本神級風扇出空氣清新機 The Pure 二代香港有售
【TGS 2019】Call of Duty: Modern Warfare 日本現場製作人訪問
日本古怪壽司店似靈堂？iPad播魚類「生前」相連碟上供瞻仰遺容？
日本司機駕駛中便意大發靠AirDrop「救命」獲網民激讚
【天氣之子影評】向張愛玲致敬？新海誠眼中的日本版《傾城之戀》
【TGS 2019】日本遊戲大獎2019得獎名單公開 大亂鬥成大嬴家
Gundam Base 日本2號店11月進駐福岡博多　8800呎全層賣高達模型
日本消費稅10月加至10%　旅行精明消費慳錢購物搭的士．詳細教學
JR東日本推acure汽水機月票　每日返工搭車包你一樽飲品慳幾多？
日本男孩父母Pokemon切伊貝生日蛋糕痛哭崩潰　可愛反應萬人瘋傳
CASIO G-SHOCK MR-G 日本劍匠 月山貞伸 限量旗艦級手錶登場
《天氣之子》日本票房破百億円！榮登2019年日本電影票房冠軍
日本讀書感想大賽禁「電子書」惹熱議！是思想守舊還是其他原因？
日本投票真之國民遊戲　DQ勇者鬥惡龍竟屈居第二名？
日本《公主連結》與中國《夢幻少女》角色太相似？日本網民熱議
日本亞馬遜AWS伺服器故障 機戰DD 艦B 龍珠Z…大量日系手遊玩唔到
【遊日注意】日本推癡漢雷達助女士防狼　高危車站一覽．使用教學
日本青年閉關打機2年日玩20小時　現實感挫敗逃往遊戲世界
日本電子過關使用教學　香港人去旅行入境免填黃卡明年實施
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。