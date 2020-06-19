Windows 10 更新嚴重錯誤或令SSD死亡！簡單一步救機於未然！

【Windows 10 更新 有Bug殺死SSD？】Windows 10 Version 2004是從5月開始推出的大型系統更新，問題日日新鮮日日甘，好像開Microsoft Office出錯和令到大量牌子的打印機失靈。是次更新又爆出嚴重巨Bug：不能正確顯示優化（最佳化）狀態時間，系統便不斷重複優化磁碟，加速消耗固態硬碟SSD的壽命！

Windows 10 Version 2004大型更新發佈以來問題天天都多，Windows的「磁碟重組工具」（Microsoft Drive Optimizer）也出現嚴重錯誤，此程式對固態硬碟 SSD進行太多的磁碟碎片整理（按中文版Windows用語，下稱「重組」）優化（下稱「最佳化」），皆因它忘記了上次最佳化磁碟的時間。SSD本身經不起太多次讀寫，這種不斷重複的重組最佳化會削減SSD之性能和壽命，使它加速死亡。

Wilders Security討論區上，有網民指出Windows 10更新後不能正確顯示最佳化狀態時間的問題。（網頁擷圖）

磁碟重組工具位於「控制台」下「安全性與維護」內，即睇點打開（點擊放大圖片細睇詳情）：

Windows的自動磁碟最佳化有週期，用家可手動定期排程每月、每周甚至每日進行最佳化。按常理，應該避免對SSD進行重組最佳化，防止不必要的磨損。但Microsoft開發人員指出，系統設計成每個月定期對SSD進行一次重組最佳化有其必要。若SSD碎片化／分散達致或接近最大極限，寫入或擴展文件時容易出錯，甚至失敗；SSD太分散亦令文件檔案太分散，讀寫文件要處理更多元數據（metadata），令電腦變慢。

Windows 10 5月更新安裝後，或出現系統不記得上次最佳化磁碟驅動器的時間。圖中可見寫着「Needs Optimization」，即使不久之前磁碟驅動器已經最佳化。（BleepingComputer）

適量磁碟最佳化有助保持電腦效率。正常情況下，磁碟每次經最佳化後會記錄時間。但5月更新帶來的Bug導致系統忘記或無法正確紀錄最佳化時間。如果用家經常重新啟動電腦，Windows 10便不斷重複嘗試自動最佳化磁碟，導致SSD的重組頻率比每月定期一次更高。外媒BleepingComputer經過大量測試，證實Windows自動維護工具在每次電腦重新啟動後，都會對SSD執行重組。太過頻密的重組會縮短SSD的使用壽命。

有點諷刺的是，Microsoft在2020年1月發布Windows 10 Insider Preview內部版本19551中指出此問題已修復。但是，5月更新Windows 10 Version 2004中問題實際上仍存在。如果用家直接從「最佳化磁碟機」（Optimize Drives）版面手動啟動最佳化，SSD磁碟將不會被重組，只會執行Trim功能（點擊放大圖片細睇）：

Windows磁碟重組工具正在重組SSD硬碟。（BleepingComputer）

由於目前未知Windows何時推出更新來修復是次錯誤，建議安裝了Windows 10 Version 2004的用家手動調整系統的最佳化磁碟功能，免除電腦所有SSD 固態硬盤的自動最佳化。具體設定做法步驟如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

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資料來源：BleepingComputer