Windows 接龍人氣持續 30 年　每日仍有一億局　設計目的不是娛樂

相信不少人第一次接觸電腦，都應該是 Windows 機，而對 8﹑90後來說，遊玩的第一隻電腦遊戲，可能就是 Windows 內置的遊樂埸作品，如彈珠台﹑踩地雷，以及接龍。Windows 接龍到 2020 已 30 周年，Microsoft 也公開了不少有趣的遊戲數據。

Microsoft Solitaire 設計用意

Windows 接龍最早在 1990 年作為 Windows 3.0 的內置程式推出，當時由於電腦作為較新穎的科技產品，用家對電腦的操作不能熟悉，而 Windows 接龍就專門設計來教用家如何使用滑鼠和滑標，並非只是娛樂用途。遊玩接龍時，玩家要把滑標放到啤牌上，再長按左鍵拉動滑鼠和啤牌到適當的位置，這正是作為滑鼠拖放基礎知識的練習，現在看來好像沒意義，但對當時完全不了解滑鼠和電腦概念的人來說，Windows 接龍就是最好的練習工具。

Windows 接龍 2019 年被列入世界電子遊戲名人堂（World Video Game Hall of Fame 圖片）

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30 年人氣持續高企

Microsoft 為了慶祝 Windows 接龍 30 周年，創造了一天內完成最多局接龍世界紀錄。同時，Microsoft 亦公布了 Windows 接龍的數據，沒想到至 2020 年，每個月仍有 3500 萬人遊玩，全球每日有 1 億局接龍遊戲，因此也在 2019 年被列入世界電子遊戲名人堂。接龍推出 30 年，但只有在 2012 年進行了一次重大更新，加入挑戰，競賽活動，以及移至 Microsoft Store，甚至可以在 OS 平台上遊戲。

資料來源：The Verge