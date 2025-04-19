Chrome可自動生成中文字幕？看外國影片超方便　語言不再是障礙

Micorsoft 日前宣布即將為 Edge 瀏覽器開放 AI 影片翻譯功能，不過初期並未包含中文語系，另一方面，反倒是 Google 的 Chrome 瀏覽器早就有類似的影片翻譯功能，不僅限於 YouTube 平台的自動翻譯功能而已，而是可以翻譯任何透過 Chrome 所播放的線上影片，並且支援中文，雖然翻譯的品質並不算是非常完美，但已足夠理解大概的意思，使用者就能方便地透過 VPN 追當地還沒上線的影集、瀏覽外國即時新聞或直播。



Chrome可自動生成中文字幕，看外國影片超方便。（unsplash@clay-banks）

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步驟 1：打開 Chrome 瀏覽器，點擊右上「⋯」圖示，並按下「設定」。

步驟 1：打開 Chrome 瀏覽器，點擊右上「⋯」圖示，並按下「設定」。（T客邦提供）

步驟 2：選擇「無障礙設定」，並開啟右方的「即時字幕」開關。

步驟 2：選擇「無障礙設定」，並開啟右方的「即時字幕」開關。（T客邦提供）

步驟 3：預設會偵測影片中的英文對話並產生英文字幕，若有其他語系需求，就按下「新增語言」。

步驟 3：預設會偵測影片中的英文對話並產生英文字幕，若有其他語系需求，就按下「新增語言」。（T客邦提供）

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步驟 4：選擇所需的語系後，按下「新增」。

步驟 4：選擇所需的語系後，按下「新增」。（T客邦提供）

步驟 5：接下來還需打開「即時翻譯」的開關，並將譯文語言設定為「中文（繁體）」即可。

步驟 5：接下來還需打開「即時翻譯」的開關，並將譯文語言設定為「中文（繁體）」即可。（T客邦提供）

步驟 6：以跨區至日本 Netflix 欣賞影音為例，畫面就會出現即時翻譯字幕的外掛視窗，並可自由拖曳擺放。

步驟 6：以跨區至日本 Netflix 欣賞影音為例，畫面就會出現即時翻譯字幕的外掛視窗，並可自由拖曳擺放。（T客邦提供）

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