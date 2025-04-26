Word編輯文字時被覆蓋怎麼辦？除INS鍵外還有這方法可一勞永逸
撰文：T客邦
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應該有不少人用 Word 打報告時，都曾遇到過下面這種狀況：寫到一半時，發現前面缺了些內容需要補充，於是把游標移到句子的中央，但在鍵入新的內容時，卻反而把原本的文字覆蓋刪除了。
當然，對於電腦較熟悉的使用者，此時立刻就會想到，應該是不小心誤按了鍵盤上的「INS」鍵，只要再按一下就能回復，不過由於部分鍵盤採取緊湊設計，可能會讓類似的誤按狀況反覆出現，影響工作效率，如果想要一勞永逸，那麼也可以進入 Word 設定將其功能關閉。
如何解決在 Word 打字時文字被覆蓋的問題？
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步驟 1：首先打開 Word，點選左上方的「檔案」。
步驟 2：接著按下左邊功能列的「選項」。
步驟 3：接下來會跳出一個新的「Word 選項」視窗，點選左側的「進階」。
步驟 4：在右邊的「編輯選項」欄目中取消勾選「使用 Insert 鍵控制取代模式」，按下「確定」。
步驟 5：回到 Word 頁面，無論按到多少次 INS 鍵，都不會再覆蓋原本的文字了。
步驟 6：不過，如果在選項中勾選了「使用取代模式」，無論是否有按 INS鍵，都會覆蓋既有文字。
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