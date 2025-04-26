Word編輯文字時被覆蓋怎麼辦？除INS鍵外還有這方法可一勞永逸

應該有不少人用 Word 打報告時，都曾遇到過下面這種狀況：寫到一半時，發現前面缺了些內容需要補充，於是把游標移到句子的中央，但在鍵入新的內容時，卻反而把原本的文字覆蓋刪除了。



當然，對於電腦較熟悉的使用者，此時立刻就會想到，應該是不小心誤按了鍵盤上的「INS」鍵，只要再按一下就能回復，不過由於部分鍵盤採取緊湊設計，可能會讓類似的誤按狀況反覆出現，影響工作效率，如果想要一勞永逸，那麼也可以進入 Word 設定將其功能關閉。

編輯文字時發現被覆蓋，可能是誤按了Insert鍵。（T客邦提供）

如何解決在 Word 打字時文字被覆蓋的問題？

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步驟 1：首先打開 Word，點選左上方的「檔案」。

步驟 1：首先打開 Word，點選左上方的「檔案」。（T客邦提供）

步驟 2：接著按下左邊功能列的「選項」。

步驟 2：接著按下左邊功能列的「選項」。（T客邦提供）

步驟 3：接下來會跳出一個新的「Word 選項」視窗，點選左側的「進階」。

步驟 3：接下來會跳出一個新的「Word 選項」視窗，點選左側的「進階」。（T客邦提供）

步驟 4：在右邊的「編輯選項」欄目中取消勾選「使用 Insert 鍵控制取代模式」，按下「確定」。

步驟 4：在右邊的「編輯選項」欄目中取消勾選「使用 Insert 鍵控制取代模式」，按下「確定」。（T客邦提供）

步驟 5：回到 Word 頁面，無論按到多少次 INS 鍵，都不會再覆蓋原本的文字了。

步驟 5：回到 Word 頁面，無論按到多少次 INS 鍵，都不會再覆蓋原本的文字了。（T客邦提供）

步驟 6：不過，如果在選項中勾選了「使用取代模式」，無論是否有按 INS鍵，都會覆蓋既有文字。

步驟 6：不過，如果在選項中勾選了「使用取代模式」，無論是否有按 INS鍵，都會覆蓋既有文字。（T客邦提供）

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