iPhone空間不夠用？8招零成本騰出位置　除卸載Apps外還可這樣做

手機容量不足是許多人常見的煩惱，不僅會導致無法拍照錄影，還可能造成 App 無法更新或下載，甚至讓手機運作變慢，影響使用，對此，Youtuber界3C達人Tim哥發布影片分享8招清出多餘容量，快速解決iPhone儲存空間爆滿的問題。



重新啟動iPhone

Tim哥指出，LINE、Wechat等社群軟體十分佔據手機容量，除此，還有許多地方也很佔容量，因此，建議每3至5天重新啟動手機一次，能釋放部分系統資源，雖然釋出的空間不多，卻有助於提升操作流暢度，特別是在應用程式長時間執行後，效果會更明顯。

如何重新啟動iPhone？

無Home鍵按鈕機型：同時長按音量鍵和側邊按鈕，直到螢幕出現關機滑桿，接著拖曳滑桿關機，待裝置完全關閉後再重新開機即可完成重啟。

有Home鍵機型：長按側邊按鈕和頂端按鈕，直到螢幕顯示關機滑桿，然後拖曳滑桿將裝置關機，待完全關閉後再重新開機，即可完成重啟。

重新啟動iPhone（Apple）

降低錄影解析度

Tim哥指出，降低影片錄製解析度能有效節省儲存空間。雖然4K影片畫質細膩，但一分鐘就可能佔用約440MB的容量；相較之下，將解析度調整為1080P 30fps，每分鐘僅佔約65MB，不僅能大幅減少空間使用，對一般日常拍攝也已足夠清晰。

如何更改錄影解析度？

設定＞相機＞錄影格＞選擇「1080P HD（30fps）」



降低iPhone錄影解析度（iPhone截圖）

刪除訊息、照片

Tim哥指出，訊息和照片往往也是佔用容量的大戶。建議手動刪除不重要的對話紀錄與圖片，或開啟自動刪除舊訊息的功能，就能有效釋放更多儲存空間。

如何設定？

刪除訊息：於訊息App中向左滑動訊息＞點選垃圾桶按鈕

自動刪除訊息：設定＞訊息＞保留訊息＞選擇想保留之天數

清空最近刪除相片：設定＞相片＞最近刪除＞全部清除



卸載不常使用的App

Tim哥指出，有些應用程式不須每天使用，卻會佔據不少空間，建議啟用「卸載未使用的App」功能，系統會自動移除不常用的App，但保留相關資料，未來重新安裝時可無縫接續使用，不會影響原本的設定與內容。

如何卸載不常使用的App？

設定＞App Store ＞開啟「卸載未使用的App」



在iPhone中卸載不常使用的App（iPhone截圖）

關閉相機原況功能

Tim哥指出，iPhone的「原況相片」功能會在拍照時同時錄製幾秒鐘的短片，雖能捕捉動態瞬間，但也會讓照片檔案變大。建議平時將此功能關閉，僅在需要時再手動開啟，以節省儲存空間。

如何關閉相機原況功能？

設定＞相機＞保留設定＞關閉「原況相片」



優化照片儲存空間

Tim哥指出，如果照片和影片佔用過多空間，建議開啟「iCloud照片」並啟用「iPhone儲存空間最佳化」功能，將高解析度的原始照片備份到iCloud，手機則只保留較小的壓縮版本，從而有效節省本地儲存空間。

如何化照片儲存空間？

設定＞相片＞開啟「iCloud照片」和「iPhone儲存空間最佳化」



可用iPhone內置的優化照片功能來節省儲存空間（iPhone截圖）

清理Safari快取

瀏覽器的快取和瀏覽歷史會佔用儲存空間。定期清理 Safari 的快取和歷史紀錄，不僅能釋放空間，還能幫助保護個人隱私。

如何清理Safari快取？

設定＞Safari＞清除瀏覽紀錄與網站資料 ＞「清除」



清理Safari中的快取資料，也能騰出不少空間。（iPhone截圖）

刪除大型應用程式

Tim哥指出，當大型應用程式或遊戲長時間未使用時，建議直接刪除以釋放手機儲存空間。你可以進入儲存空間管理頁面，清楚看到每個App佔用的容量，方便你做出刪除決定，讓手機空間更充裕。

延伸閱讀：iPhone語音隔離功能 6步驟讓你通話無雜音：通話狀態中才能開啟（點擊連結看全文）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone容量不足不用刪照片、訊息！達人教8招釋放儲存空間，免花錢瞬間多好幾GB】