因癌症忍痛與愛犬分別　2年後稍有好轉即重新認養　重逢畫面曝光

一名飼主平時與狗狗相依為命，幾乎沒有離開過彼此身邊，然而主人卻被告知罹患癌症，情況不樂觀只能忍痛把狗狗送進收容所。經過兩年後狗狗並沒有被成功送養，這看似壞消息的背後卻迎來「完美大結局」，影片曝光讓工作人員看了都紅了眼眶。



動保組織「Humane Society of Greater Niagara」在臉書粉專分享一件相當感人的真實故事，汪星人「米妮」（Minnie）從出生起就幾乎沒有離開過飼主的身邊，就算主人臥病在床超過36小時，米妮依然寸步不離相當忠心，似乎早已決定了要永遠守護主人一輩子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

國外一名飼主罹癌後被迫放棄愛犬，歷經兩年抗癌成功後，終於親自認領回昔日戰友。（facebook@Humane Society of Greater Niagara）

這時老天爺卻對飼主開了個大玩笑，檢查結果顯示主人罹患了癌症，而且身體狀況越來越糟，難以再繼續照顧自己以及米妮。2022年11月，飼主不得不把米妮送到收容所，強忍淚水提早做好幫米妮尋找新主人的準備。

動保組織表示，這是米妮從出生的第一天起，第一次和主人真正分開。飼主在和病魔奮鬥的每一天，天天都想著米妮。除了把狗牌放在自己身邊，體力允許的話還會偷偷跑到收容所，只為了遠遠看米妮一眼。

兩年的日子過去，米妮經歷過一次送養失敗，還在收容所沒有被送養出去，在此同時則傳來一個大好的消息。米妮的飼主努力對抗癌症，順利得到緩解（Remission），病情成功獲得控制。他第一件事就是上網搜尋米妮的認養資訊，看到米妮還在等待忍不住哭了，立刻辦妥相關手續衝去收容所把米妮「認領」回家。

分開兩年後重逢，人和狗都顯得很激動：

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從影片可以看到，米妮的主人跪趴在收容所地上，用熟悉的語氣呼喊著愛犬。米妮則是聽見等了許久的聲音，開心暴衝到主人身邊又撞又跳，兩人經過重重難關重逢的畫面，令收容所志工以及網友看了都忍不住落淚，紛紛獻上祝福希望米妮和爸爸從此能一直過著幸福快樂的生活。

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