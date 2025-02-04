扁鼻京巴犬對著大樹臭嗅　被網民誤會是被主人懲罰：在面壁思過？

不同品種的狗狗都有它們各自的魅力所在。



因此，有時狗狗們會按照自己的的個性和生活習慣，做出一些讓主人荒謬，笑到不行的行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友家養了只京巴犬，名叫「tenten」。

這天，一人一狗出門散步時，網友意外的拍到了這樣一張照片。

（x@Yeti_tenten）

因為tenten對於路上的所有東西都感到好奇，便會一直用鼻子聞來聞去，探索世界。

可愛的Tenten，你們喜歡嗎？

+ 6

但無奈tenten的鼻子比較貼臉，相較其他狗狗去聞東西時，看起來更呆，就好像是把整個臉貼上去聞一樣...

延伸閱讀：豆柴出浴照秒變刺蝟造型 寵主指用1物可變回來 網民狂讚太可愛（點擊連結看全文）

+ 14

不知道的還以為是在鬧彆扭，或是面壁思過哈哈哈！

看起來好像在對着樹冥想。（x@Yeti_tenten）

許多人看完紛紛表示：

「跟樹幹零距離。」

「這個距離也太心動了吧。」

「看起來好像在對着樹冥想。」

「這個短鼻頭的品種都超級可愛！」



延伸閱讀：柴犬柔軟度爆標 這個U字型睡姿超級不科學 網民：牠前世是隻貓（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】