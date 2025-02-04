扁鼻京巴犬對著大樹臭嗅 被網民誤會是被主人懲罰：在面壁思過？
撰文：狗與愛的世界
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不同品種的狗狗都有它們各自的魅力所在。
因此，有時狗狗們會按照自己的的個性和生活習慣，做出一些讓主人荒謬，笑到不行的行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友家養了只京巴犬，名叫「tenten」。
這天，一人一狗出門散步時，網友意外的拍到了這樣一張照片。
因為tenten對於路上的所有東西都感到好奇，便會一直用鼻子聞來聞去，探索世界。
可愛的Tenten，你們喜歡嗎？
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但無奈tenten的鼻子比較貼臉，相較其他狗狗去聞東西時，看起來更呆，就好像是把整個臉貼上去聞一樣...
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不知道的還以為是在鬧彆扭，或是面壁思過哈哈哈！
許多人看完紛紛表示：
「跟樹幹零距離。」
「這個距離也太心動了吧。」
「看起來好像在對着樹冥想。」
「這個短鼻頭的品種都超級可愛！」
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