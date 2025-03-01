貓砂告急應變方案　3種替代品臨時解決貓咪如廁煩惱：報紙最方便

家裡的貓砂突然見底，來不及補貨怎麼辦？別擔心，許多常見物品都能作為貓砂的應急替代品！



根據寵物雜誌《catster》獸醫專欄的推薦，以下這3款臨時貓砂，讓你的貓咪不再為如廁煩惱！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓砂用完怎麼辦？

1. 碎報紙

家裡最容易取得的替代品就是報紙！只要將報紙撕成小片或條狀，鋪在貓砂盆中就可以使用。建議使用普通報紙，避免雜誌等光面紙張，以免影響吸水效果。這種方法特別適合長毛貓，因為不會有碎砂卡在牠們的毛髮或爪子上。但缺點是報紙沒有除臭功能，需要更勤勞清理。

2. 沙子

如果你家貓咪喜歡在戶外玩耍，沙子是最接近自然環境的選擇。許多貓咪天生喜愛在沙地如廁，使用起來毫無違和感。不過，沙子無法有效吸收尿液與異味，同樣需要頻繁更換，並定期清理貓砂盆。

3. 園藝土

家裡有盆栽或花園的話，可以考慮使用園藝土。對於原本就喜歡在花盆中解決需求的貓咪來說，這是個不錯的選擇。但是土壤的吸水性較差，除臭效果有限，且容易被貓咪踩得到處都是，可能會弄髒地板或地毯。

選擇替代貓砂時，最重要的是要考慮貓咪的接受度。（unsplash@max-sandelin）

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想換天然貓砂？

如果你正在考慮改用更天然、環保的貓砂，以下三種材料不僅對貓咪更友善，還能降低對環境的影響。

1. 玉米

100%玉米製成的貓砂，具備優秀的結團力和除臭效果，且不會黏在貓咪毛髮上。不過，使用時要注意防潮，避免發霉問題。

2. 椰殼

椰子殼製成的貓砂是一種低過敏的選擇，特別適合對傳統貓砂過敏的貓咪。雖然價格較高，但用完後可以作為堆肥，非常環保。

3. 小麥

小麥貓砂輕盈、天然，且帶有淡淡麥香，不含任何人工香精或化學成分，對貓咪來說更安全。它的除臭效果佳，踩起來也相對舒適，許多貓咪都能接受。但因顆粒較細，容易被帶出貓砂盆，因此需要常清理周圍環境。

無論是臨時應急還是長期使用天然貓砂，最重要的還是貓咪的接受度。再環保的產品，如果貓咪不願使用也是徒勞。同時，也要考慮清潔便利性，確保如廁區保持乾淨，讓你和貓咪都能擁有最舒適的生活。

（unsplash@milada-vigerova）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】