寵物醫院有趣日常 兩個漲起的包包在嘔吐 網民：肯定是大胖橘
撰文：聯合新聞網
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一名網友帶自家寵物去動物醫院看病，結果竟然看到「兩個包包放在長椅上吐了」，原來是兩隻貓咪被自己飼主塞進貓包內，只露出一條長長的尾巴，模樣相當好笑。
最近在X（原推特）流傳一張照片，只見兩個包包被放在長椅上，看起來就像是吐了什麼東西一樣，其實仔細看竟然是兩隻貓咪被放在外出包內，只露出長長的尾巴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這讓拍下照片的網友感到相當稀奇，直呼
「原來這就是獸醫院候診室的日常」。
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爆笑照片在網路上吸引超過百萬人觀看，網友留言表示
「貓包吐了」、
「乍看真的很像兩個包包有嘔吐物」、
「裡面肯定裝兩隻大胖橘」、
「這些病人沒有家屬」、
「我快笑死了乍看真的還蠻不像是獸醫院的樣子」。
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