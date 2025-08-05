失蹤3年小貓被找回 收容所發現蹤跡 於16公里外麥當勞討食存活
撰文：貓與愛的世界
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美國密歇根州的一名網友@Ella Bennett 養了一隻叫做「Buddy 」的小貓。
三年前，Buddy意外失蹤，再也找不到了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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網友非常難過，卻沒有放棄找牠，只要有空閒時間就會刷各大收容所的消息，等待奇蹟發生。
這天，她像往常一樣刷收容所網站的時候，意外在一家名為「Lenawee Humane Society」的救助站頁面，發現了一隻跟自家貓長得一模一樣的小貓。
網友將照片發給家人一起辨認，大家都確信這絕對是Buddy。
於是，網友立刻前往收容所，雙方仔細訊息後，確定無誤這就是Buddy。
據了解，小傢伙是在離家16公里外的麥當勞停車場被發現的，牠這三年裏似乎一直都在麥當勞討飯吃……
雖然Buddy有點埋汰，但很健康，網友開心地將它帶回家，說一定會看好牠，再不讓牠有機會跑丟了。
皆大歡喜的故事，最後……麥當勞打錢！
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