鬼節｜花栗鼠被狗狗附身？蓬鬆大尾巴高速擺動讓網友大開眼界

開心或興奮的時候瘋狂搖尾巴，這動作發生在狗狗身上不稀奇，擁有蓬鬆毛茸茸尾巴的花栗鼠也會像狗一樣高速甩尾，讓網友大開眼界。



日本網友上傳他養的寵物花栗鼠「リトナ」瘋狂搖尾巴的影片，稱「我家的花栗鼠搖尾巴的方式跟狗好像」，リトナ是從花栗鼠網路同好那邊取得的，已養了一年多，和另外兩隻花栗鼠生活在一起。影片中リトナ在屋內散步，突然對擺放大象玩偶的平台有興趣，用後腳撐起身體，毛茸茸的尾巴快速地左右擺動。

點擊下圖看清花栗鼠「リトナ」瘋狂搖尾巴畫面！

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擁有飼養花栗鼠20年經驗的飼主表示，花栗鼠是會用尾巴表現感情的動物，尾巴像旗子一樣搖動代表緊張和警戒狀態，然而站起身來搖尾巴的姿態倒是沒看過。有養過花栗鼠的網友表示，花栗鼠搖尾巴和貓鎖定獵物時抬起屁股搖尾巴的情緒應該差不多。

リトナ除了搖尾巴，有些行為也跟貓狗很像，例如會追逐飼主丟出去的玩偶、在牠面前搖動狗尾草會像貓一樣看得目不轉睛等。

▼▼同場加映：狗狗是忠誠又可靠的伙伴，一旦牠們認定了你作為同伴，就會從此全心全意地陪伴你。早前一隻體重高達115磅的紐芬蘭犬，竟然跨越了身型上的障礙，和體型嬌小的花栗鼠成為好友，可惜最後的結局卻不如想像般美好，反而讓人大感心酸。▼▼



▼▼點撃圖片看，花栗鼠把狗狗當成媽媽的溫馨互動，為何最後卻是悲劇收場？▼▼

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