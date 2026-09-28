散戶買業績股常輸？嶺大研究曝關鍵：學會看現金流年回報增4%

上市企業公布業績往往引發股市劇烈波動，許多個人投資者常在上市企業公布業績後追買股票，卻頻頻遇到股價「先升後回」而慘遭套牢。嶺南大學最新1項涵蓋逾4,600隻中美股票的聯合研究發現，投資者若能清晰掌握公司「賬面盈利」與「實際現金流」的分別，並學習具體的數據分析方法，能明顯減少盲目追買行為，進而降低投資失利的機會。相關研究成果近日已獲會計學界國際頂尖學術期刊《會計與經濟學雜誌》刊登。



研究團隊特設一個「投資教育網站」，並為每隻研究股票建立獨立網頁，提供公司「賬面盈利」與「實際現金流」的基本概念，以及計算和分析相關數據的方法。 （嶺大提供）

嶺大聯合團隊研究逾4600隻股票 特設網站教授分析法

是項研究由嶺大金融學系副教授趙小峰、河南大學及中文大學（深圳）學者組成的團隊共同開展。研究對象涵蓋4,671隻在中國及美國上市的股票（包含2,284隻中國股票與2,387隻美國股票）。

研究團隊特設一個「投資教育網站」，並為每隻研究股票建立獨立網頁，提供公司「賬面盈利」與「實際現金流」的基本概念，以及計算和分析相關數據的方法。 （嶺大提供）

研究團隊特別設立了1個「投資教育網站」，為每隻參與研究的股票建立獨立專頁，提供公司賬面盈利與實際現金流的基本概念，以及計算和分析相關數據方法的教學材料。在上市企業公布業績前約19日，團隊將股票隨機分為4組，並透過微博、雪球、東方財富網股吧、X（前稱Twitter）及Stocktwits等社交平台發布訊息：

第1組：收到即將公布業績的消息，以及講解公司「賬面盈利」與「實際現金流」基本概念的內容。



第2組（完整教育組）：除基本概念外，額外獲取如何計算及分析相關數據的教學，包括利用工具分析公司的應計項目。



第3組（對照組）：僅收到即將公布業績的消息，無任何投資教育內容。



第4組（對照組）：完全不會收到任何相關資訊。



在研究期間，所有參與的社交媒體平台累計錄得超過3,000萬人次的閱讀量。

概念講解加計算方法及工具組（第二組）新增的方法頁面： （中文網頁：http://www.financial-education-hub.com/2/600628） （嶺大提供）

掌握實際分析法效果顯著 中美股票回報最高升近4.2%

研究團隊隨後比對4組股票在業績公布前後的價格波動及散戶買賣決策。以往研究顯示，投資者容易過度關注賬面盈利而盲目追捧，導致股價在業績公布初期大幅飆升，隨後大幅回落。實驗結果顯示，單純提供基本會計概念（第1組），並無法顯著改善股價「先升後回」的現象；相反，同時提供概念與實用分析方法的完整教育（第2組），影響力則相當顯著：

中國市場：與僅接收業績消息的對照組相比，關注獲完整教育股票的投資者，其股票在業績公布後1年內的回報高出約4.2%。



美國市場：獲完整教育組別的股票1年內回報亦高出約3.9%。



追買行為改變：受過完整教育的散戶，在業績公布前後追買「賬面盈利與實際現金流差異較大」（即含較多未實質交收非實際現金流）股票的行為明顯減少。



概念講解組（第一組）的教材頁面：（中文網頁：http://www.financial-education-hub.com/1/600628）（嶺大提供）

概念講解加計算方法及工具組（第二組）新增的方法頁面： （中文網頁：http://www.financial-education-hub.com/2/600628）（嶺大提供）

此外，研究團隊發現，散戶對教學內容的參與度（如瀏覽完整教材、留言、分享等）越高，教育成效越突出。同時，完整教育對於過往研究界定為「金融理財知識水平較低地區」的投資者影響尤為顯著，證明針對性教育能有效改變投資者的決策模式。

嶺大趙小峰：金融教育應教大眾解讀數據而非單講概念

嶺大金融學系副教授趙小峰教授指出，現時社交媒體已成為散戶獲取資訊的主渠道，網上充斥大量以短時間獲利為賣點的內容，容易引導投資者在未明瞭基本面時盲目跟風。他表示，實驗證明，針對投資者在分析股票時真正需要的知識，提供具體而實用的教育內容，可以改變投資者的買入行為，減少因只看賬面盈利而作出的追買。投資者若只看1家公司的盈利高低，未必能準確判斷該公司的盈利質素及股票價值。

嶺大金融學系副教授趙小峰教授。（嶺大提供）

該公司公布盈利增加，亦並不代表該股票一定值得追買，關鍵還要看盈利當中有多少來自實際現金流，以及這些盈利能否持續。香港作為國際金融中心，金融教育除了介紹基本概念，更重要是教授投資者如何解讀公司財務數據，助市民作出更理性的投資決定，減少僅憑人氣或情緒追捧股票的機會。

他補充，這種將理論概念與實務分析結合的教育方式，能幫助散戶在面對社交網絡浩瀚資訊時，具備獨立分析與判斷股票價值的真實能力。