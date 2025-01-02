段崇智借《洛奇：勇者無懼》回顧校長生涯：受挫後重要是重新站起

段崇智下周二（7日）卸任中文大學校長，他透露將繼續擔任中大的組織工程學及再生醫學教授，專注幹細胞及再生醫學的研究，包括脊椎神經和疼痛控制項目，並會放學術休假到外地訪問，探索新項目和意念。



回顧七年校長生涯，他引用電影《洛奇：勇者無懼》主角所言：「受打擊不是重點，重要的是受打擊後如何重新站起，繼續向前」，會盡力而為實踐父母言傳身教的「忠、誠、信」做人宗旨，寄語中大人秉承中大的理念和情懷，在各領域服務社會。



1月7日，段崇智將卸任中文大學校長。（中大相片）

中大今天（2日）發布以「段崇智教授告別中大」為題的訪問片段，回顧段崇智的校長生涯。美國從事教研多年的段崇智，回憶2017年接受中大任命回港工作的原因，要數到少時在香港讀書的時期，當時家中經濟不寬裕，但很幸運有機會到海外留學。

母親送別時含淚叮囑：「以後學有所成，記得回來貢獻香港。」她的話我記憶至今，也是我多年後回香港的原因之一。 中大校長段崇智

段崇智說在美國完成學業後，由於當時在香港做科研的機會不多，故留在當地的院校從事教學和研究，一待便是幾十年。

段崇智出席第八任校長就職典禮。（中大相片）

直到十多年前，因為與研究資助局的合作，段崇智有了回港的契機，才發現香港的科研已發展得相當成熟。後來到中大當傑出訪問教授，進一步認識這所學府。

和中大的緣份就像約會，第一次感覺不錯，覺得適合自己；再約會數次便「墮入愛河」，所以後來當擔任中大校長的機會出現，我便欣然接受。 中大校長段崇智

擔任校長七年，段崇智說中大在教育、研究、服務社會三方面的發展和成就，令他感到鼓舞和驕傲。科學研究方面，2021年成立了六所InnoHK研究中心，涵蓋健康、生物醫學、機械人工程和人工智能領域，將大學的國際級研究成果轉化為社會所用；教育及服務社會方面，2022年推出「在學．在職計劃」是本港首個學分制體驗式學習計劃，讓學生在四年學習期間，獲得八個月的全薪在職經驗。

段崇智對中大近年的卓越教研成就感自豪。（中大相片）

任內最難忘的事，要數到疫情。段崇智說疫情最嚴峻時期，和同事每周開三次緊急會議，討論如何應付疫情最新發展，各部門緊密合作，搜購防疫物資，並在偌大的校園每個角落清潔消毒。教學方面，中大在疫情初期迅速推出網課，在情況紓緩後逐漸改行混合教學模式。同時推行了「虛擬交流計劃」，和夥伴院校共同將受交流生歡迎的課程錄影、上網，又找文物館辦虛擬展覽。

段崇智與2024年第二屆「在學．在職計劃」學生合照，右五為去年以「私人理由」不續約的常務副校長陳金樑。（中大相片）

有見疫情令百業受挫，段崇智2020年成立中大支援基金，與全體七位副校長率先捐出部分薪酬作為起動基金，幫助有需要的學生、剛畢業校友和基層員工渡過難關。隔離在家期間，他說自己苦中作樂，改編一些經典歌曲的歌詞為師生打氣，然後翻唱，用手機錄音，例如改編約翰‧連儂的名曲Imagine。

Imagine there’s no virusIt’s easy if you tryEveryone’s back on campusLaughing and saying hi 段崇智改編《Imagine》

他說中大有30萬名遍及本地和海外的校友，對母校極其忠誠關愛，校友事務處更有92%校友的直接聯繫資料，意味有需要時可隨時通過電郵、電話等途徑聯絡校友，形容比例之高，在國際大學來說是不可思議的，反映校友對中大的歸屬感：「全世界大概只有中大有這種凝聚力！」

中大副校長（行政）吳樹培2023年遭校董會解僱。圖為他於2017年出席中大新聞獎活動。（資料圖片 / 林若勤攝）

隨著中大校政風波，管理層大地震，副校長吳樹培去年被解僱後，段崇智亦提出辭職。任期提早於1月7日完結。段崇智透露卸任後將繼續擔任中大利國偉利易海倫組織工程學及再生醫學教授，兼顧科研工作、發表論文、擔任期刊編輯、指導六名博士生等。

段崇智又說將繼續專注於幹細胞及再生醫學的研究，目前正在進行兩個項目：一個是有關脊椎神經的研究，獲得創新科技署資助。另一個是疼痛控制，是洪克協痛症研究所的項目，研究軟骨中的神經生長因子的成因，有望應用於其他痛症的治療，當骨關節炎患者的軟骨流失，就會分泌神經生長因子，吸引神經細胞移動過去。如能阻止這些因子出現，便可減輕或杜絕疼痛，將大大改善他們的生活質素。

段崇智在60周年校慶啟動典禮與學生合照。（中大相片）

被問到希望學生、教職員記得自己是位怎樣的校長，段崇智說自己是老華僑，傳統的中國價值「忠、誠、信」是做人宗旨。忠，是指一旦作了承諾、定下目標，就不會背棄本來的決定，無論形勢如何轉變，都堅持信守。誠，是父母言傳身教的美德，指誠實、不說謊，接受現實，不欺騙自己或別人。信，指相信別人和守信用。段崇智說這些宗旨雖未能完全做到，但會盡力而為，又引用電影《洛奇：勇者無懼》主角所說：

It ain’t about how hard you’re hit, it’s about how you can get hit and keep moving forward.（受打擊不是重點，重要的是受打擊後如何重新站起，繼續向前。） 電影《洛奇：勇者無懼》主角Rocky Balboa

段崇智寄語中大人，秉承中大的理念和情懷，在各領域服務社會，喜見今年中大在三大世界大學排名中創新高，形容是大學上下齊心合作的成果，衷心感謝所有中大同仁的努力，包括學生、教職員，尤其是校友。