【9.8集會．直播】太子站封站　旺角警署現佔路　黃埔站警民對峙

有網民發起今日(8日)在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，隨後遊行至美國駐港總領事館。主辦單位表示，公眾集會及遊行，均已獲發不反對通知書。 大批黑衣人士逼爆遮打花園，及德輔道中等地。警方在下亞厘畢道通往上亞厘畢道的通道佈設防線，不准遊行人士前往美國駐港總領事館，領事館隨後派員到下亞厘畢道接收請願信。 主辦遊行的網民並於下午4時半在社交平台宣布，集會及遊行已結束，呼籲參加者盡快離開。 《香港01》正全程直播。

【22:35】目前原來於旺角驅散市民的防暴隊，已返回太子旺角警署。警署外有不少示威者聚集，並以激光筆照射警署。警方已於署內舉起藍旗，並嗌咪呼籲示威者離開。

【22:15】 部分防暴警於彌敦道近新之城築防線，期間有市民上前報案，指附近有人偷竊，警聞言著他自行打999報案。另有市民不滿警察以強光照射，破口大罵，該警員反指，「你哋成日都照我哋架啦。」市民不滿，高呼「我無呀！」警員則稱，「我認得你呀。」

【22:02】 有百多名防暴警員於旺角道聚集，之後出示紅旗，並立即追趕附近的示威者。他們於西洋菜南街制服一名男士。港鐵方面宣佈，因應突發情況，旺角站、太子站、灣仔站及中環站現已關閉。列車不停旺角站、太子站、灣仔站及中環站。

【21:52】 旺角方面，四十多名防暴警於西洋菜街急速推進，大批途人及遊客見狀紛紛走避，亦有市民向他們叫罵，又有廿多名警員於銀行中心一帶駐守。另外，軒尼詩道防暴警察全數上車，警車於開始駛離，現場市民持續指罵。灣仔警署報案室服務現已恢復正常。

【21:33】 港鐵剛宣佈太子站封站。警方第三度作警告，示威者則不斷於彌敦道及太子道西交界架設鐵馬陣。之後旺角警署有約60名防暴隊主動驅散示威者，於彌敦道向旺角方向不斷推進，追趕示威者。防暴警察現時聚集於旺角道行人天橋，多名市民被搜身及抄牌。

【21:17】 黃埔方面，市民盧先生表示剛才有一名年約十多歲的紅衣男子， 在黃埔站的行人天橋，被警方截查搜身後帶走。防暴警離開時，大批街坊大叫要求放人。目前黃埔地鐵站內有約廿名防暴警駐守，他們配備長槍及圓盾等裝備。目前有大批市民在站內不斷叫罵警員。

另外，銅鑼灣聖保祿學校對出，警方將9名市民帶上車，每個人雙手均被反鎖。

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【21:12】 一批示威者於太子旺角警署對出的彌敦道及太子道西交界以雜物搭建路障佔路，目前彌敦道交通出現輕微阻塞。旺角警署外有近百人聚集，有示威者手持雷射筆照射，防暴警突於平台簷蓬上開槍射布袋彈，此前並無任何預警，示威者後撤。

【21:02】 黃埔紅磡道有逾四十名防暴警察持圓盾與現場市民對峙，有警員曾以胡椒噴霧近距離指向現場的市民。目時紅磡道防暴隊已逐步退後。另外，時代廣場附近位置有一名外藉人士暈倒在地，有數名急救員即場為他急救，但仍不醒人事。現時已有救護員到場用擔架將外藉人士送上救護車。暫時未知暈倒原因。

【20:47】 警方再於軒尼詩道銅鑼灣段，再發射多枚催淚彈。部份示威者行至時代廣場前位置。

【20:38】 警方於怡和街突然再發兩枚催淚彈以及舉起黑旗。

【20:33】 Sogo對開已無示威者，防暴警察於怡和街、軒尼詩道、渣甸坊一帶戒備。警方並要求記者離開Sogo行人路，往維園方向退去，指行人路是警方封鎖線。

【20:28】 警方於怡和街施放催淚煙，糖街舉黑旗。

【20:25】 聖保祿學校對出，有三名警員卸下裝備席地而坐，期間有一名警員在路中間脫下頭盔並放在路中，其後離去。

【20:19】 警方於怡和街酒店外拉走封鎖線，有警員向在場指要去「食糖水」的市民指，可過馬路到對面。

【20:26】 防暴警察於怡和街、糖街交界戒備。

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【20:19】 現場消息指，雪廠街最後只拘捕一人，其他人紀錄身份證後獲放行。據悉被捕人士將會帶往北角警署。雪廠街防暴開始撤離開。

【20:18】立法會議員許智峯在場，要求警方冷靜，警方要求許離開，惟他表示正在執行議員職務。

【20:16】警方在雪廠街的清場行動大致完成，多數人獲放行，至少一名年輕男子雙手被索帶綑上遭帶走。

【20:15】警於銅鑼灣渣甸街、崇光外接連舉起黑旗，同時崇光外亦有數十名防暴警佈防。

【20:10】警方於聖保祿學校對出，截停並搜查約30名市民，期間一度將防線向禮頓道及敬誠街交界推進。

【19:59】銅鑼灣怡和街有大量警車戒備，多架警車駛入糖街維園方向，至於京士頓街及告士打道交界，有三名男子被截查，有警員大聲稱「記者唔好阻住搜證」，隨後遭放行。

【19:53】防暴警在SOGO外向維園方向推進，推進至銅鑼灣道對開行人天橋時，有示威者走上天橋，防暴警立即衝上天橋截查橋上所有人士，部分包括下班的人。被截查人數約30人，大部分是年輕人，有人被搜出頭盔、口罩。有在場市民不滿，與警方發生口角，警員一度行近以強光照射市民。

【19:43】警方推進防線到恒生銀行對出。

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【19:39】 SOGO外分別先後舉起黃旗、藍旗。

【19:30】 防暴警察沿軒尼詩道行人路推進，推入波斯富街，於銅鑼灣站駱克道出口停下，並籲在場市民使用港鐵站其他出入口。現場未見有示威者，但有速龍小隊於銅鐵灣站內巡邏。另外， 警方在駱克道搜查一輛私家車，以及向三名男子查證件及搜袋。

【19:22】有記者一度被警員捉入銅鑼灣站，隨後放走。

【19:18】中環已完成清場，近百速龍上車離開。

【19:20】便衣警員大聲要求十數名記者向後退。

【19:15】有防暴警突然由希慎廣場進入渣甸街追捕市民，示威者離開後，有一名便衣警員忽然朝站在銀行外的市民稱「你做咩事」，盼截查市民，其他圍觀市民指「普通市民嚟㗎咋」，有警員隨即說「你又知」，記者隨機圍觀。便衣警員然後又要求記者在行人路上切勿越過警方防線，高呼要保持安全距離，有記者問道何謂「安全距離」，警員說在行人路上後退10步。十數名記者向後退十步後，聽見Sogo廣場外有聲響，欲前往採訪，惟警方推撞數名記者到店舖閘外，阻止記者採訪，包括兩名《香港01》記者。

【19:10】 銅鑼灣站B及D出口，有防暴警戒備。

另，仍有不少滯留市民在雪廠街被警察包圍，黃先生就在18時50分左右獲放行。他向記者表示，他本身處十字路口，但見警察推進便退入雪廠街，同時間亦有警察在街尾，所以他被「包炒」下未能離開。

黃先生表示，當時他垂低頭、雙手放後，警察搜他身體和袋，袋中被發現有眼罩和口罩，黃先生沒有向記者交代當時如何向警察解釋有這兩種物品的原因。

他又指跪下時，見到一名疑行動不便的市民被防暴警察踢中腳，該防暴警察道「唔好意思，睇唔到」、「唔好意思，睇唔慣曱甴」；黃先生最後被抄低身分證資料獲放行。

【19:05】 銅鑼灣sogo位置，有市民被催淚彈擊中面部，有急救員為其進行簡單治理。大家可留意。

【19:03】銅鑼灣站外施放催淚煙，站內亦有少量煙霧滲入。 另，有防暴警於軒尼詩道及寶靈頓道交界佈防。

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【18:53】 示威者遇見郭富城，爭相跟他合照，有人高呼指「感謝郭富城支持示威者」。

【18:51】 灣仔警署報案室暫停服務。

【18:47】 警員突然在銅鑼灣站驅趕現場圍觀市民，又要求記者離開封鎖線，即退離希慎廣場出口的閘機位置；部分示威者抵達伊莉莎白大廈，跑馬地馬場附近。

【18:44】 警方將至少8名人士，在銅鑼灣站希慎廣場出口位置的閘機逐一檢查。

【18:42】港鐵表示， 因應車站內及車站附近的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，灣仔站及中環站關閉。列車不停灣仔站及中環站。

【18:41】 灣仔站內廣播：緊急廣播，由於發生嚴重事故，本站將會關閉，乘客必須立即離開

【18:38】警方於銅鑼灣站內電梯內拘捕多人，最少5男2女被拘。

【18:35】銅鑼灣舉黑旗。大批防暴從渣甸坊趕到SOGO對出，現場示威者迅速離開；另有示威者在銅鑼灣SOGO對出設置路障，其後快速叫大家離開。

大批防暴警集結中環站，圖中所見一名男子被捕。(盧翊銘攝)

【18:30】有示威者在SOGO外開始拆路牌。

【18:26】 有示威者在銅鑼灣廣場一期外，疑使用竹支設置路障。另有示威者一直從金鐘道，走到皇后大道東合和中心對出。

【18:22】警方將在中環及金鐘作驅散行動。

【18:17】港鐵表示，除中環站之外，現時其他車站維持正常服務，惟個別車站的出入口可能按需要而暫時關閉。正密切留意各個車站的情況。另一邊廂， 灣仔皇后大道東示威者後退約百米，再以水馬、雜物築防線，警再出紅旗。

【18:16】示威者開始佔據軒尼詩道東行線、往銅鑼灣方向。 現場有示威者提醒打開雨傘，慎防樓上有人投擲雜物。

【18:10】近百名速龍在雪廠街佈防；大批示威者於灣仔站內破壞，多部閘機毀壞，欄杆玻璃亦碎滿一地 ，亦有示威者大叫站內者離開，向銅鑼灣方向前進。皇后大道東示威者向灣仔方向後退中。

【18:05】 警總對開天橋出紅旗；皇后大道東有示威者築起防線，亦有人着往灣仔方向前進、行經的示威者「行快啲，唔好望啦」。

【18:00】示威者不停向港鐵中環站J3出口投擲磚塊；另一邊廂，花園道長江集團中心外有近百名防暴警設下防線。有警員以揚聲器表示，中環一帶有大量｢暴徒｣，呼籲其他市民離開。

【17:57】 灣仔站內有少量身穿黑衣人士，在會展A出口聚集。

大批防暴警集結中環站。(歐嘉樂攝)

【17:42】 防暴警在金鐘站內各出口佈防。

【17:40】金鐘港鐵站內，防暴在各個出入口及閘外佈防，閘內仍有不少穿黑衫示威者，陸續散去。

有示威者在畢打街燒紙皮。

【17:36】 近百名防暴警察進入金鐘站增援。

【17:34】 中環站J1出口下有速龍戒備，並與地面示威者對罵。

【17:19】 中環站J3香港會出口，玻璃被示威者打碎。

【17:17】 防暴警察在金鐘站站內、近車站控制室拘捕一名男士，期間一度噴射胡椒噴霧。

【17:13 】在金鐘站大堂聚集的市民，期間不斷大叫口號：「831打死人，721唔見人」。

【17:07】 約50市民聚集在金鐘大堂，未有出閘，不停向站內與10名防暴警叫罵。

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【16:58】有防暴警由中環站前往香港站，並經香港站離開。

【16:56】防暴警在中環站D1車站協助港鐵職員封閘，有示威者向警掟磚，有警員一度舉槍。示威者於D1,D2出口設路障。

【16:46】金鐘站有多人聚集，另有示威者在戲院里拆圍欄；示威者在港鐵中環站E出口旁開始拆卸欄杆。環球大廈出口已落閘。

【16:30】主辦遊行的網民在社交平台宣布，集會及遊行已結束，呼籲參加者盡快離開。

【16:30】18名防暴警察在K出口下，售票機旁戒備。逾千人在畢打街與德輔道中交界聚集，示威者在畢打街設路障，防暴警在現戒備。

【16:23】防暴警於中環站內舉黃旗，並阻記者進內採訪。有記者問一名防暴警員為何號碼布扯高了，但他沒回應。

【16:20】站內有市民呼籲其他人離開，有部分市民經K出口離開。

【16:06】遮打花園大台已拆走。

【16:00】消息指，目前有30、40名防暴警集結中環站，最少兩人在中環站被防暴警拉人， 有市民圍住鬧「係咪宵禁」？港鐵關閉中環站，列車不停中環站。

港鐵表示，因應車站的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，中環站現已暫時關閉。荃灣綫及港島綫列車不停中環站。

示威者集結於中環站出口處。(吳倬安攝)

遊行人士抵美國駐港總領事館並遞交請願信。(盧翊銘攝)

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【15:51】遮打花園祈禱會司儀宣布，警方要求集會30-45分鐘內結束。大會表示，警方指花園道已出黑旗，中環站亦破壞，集會變得不安全，所以要求提早解散集會，大會又引述警方指中環已封站，呼籲集會人士往金鐘方向走。

【15:49】警方關上香港公園紅棉路閘門，並截查兩名市民。

而在長江集團中心皇后大道中出口，有市民持大聲公播放《願榮光歸香港》，逾數百市民聚集高舉右手。持大聲公市民盼光榮歸香港，更為早前逝世的人唱這首歌。

【15:28】隊頭下山後再經花園道前往律政中心外。

【15:25】有數十名市民持美國國旗造成旗隊，穿過花園道人群，現場大批市民歡呼拍手。

【15:16】一批遊行人士在接近美利酒店時突然停下，在場的防暴警察一度舉起黑旗，警告會使用催淚煙。

【15:15】大批市民經長江集團中心加入遊行隊伍。另，遊行隊伍經過香港外國記者會向中環方向離開，現到達雪廠街。

【14:45】突然有一名手持英國旗的男子，在上亞厘畢道被多名防暴警帶走，現未知情況。

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不同路口都有大量防暴警察戒備。（吳倬安攝）

【14:48】袁彌明與丈夫林雨陽亦有參與遊行，林雨陽認為，當權者「無反應」，示威者持續上街表達意見是自然的社會反應。

對於林鄭日前宣布撤回修例方案，袁彌明認為示威者現時的聲音是一籃子的，五大訴求加起來才是市民的訴求，「唔係可以斬件上」，「如果佢（林鄭）講『撤回』之後，警方繼續濫用暴力，咁佢即係唔想社會安寧」。

另外，遊行人士梁太帶同6歲兒子參與遊行，梁太指她由6月9日已經開始參與遊行，她批評警隊濫權，又指政府打壓言論自由，而今天遊行有不反對通知書，故參與其中。

她認為需透過不同國家監察香港民主情況，單靠港人力量，她認為非常無助和無奈，又希望法案通過，美國願意制裁香港官員，「比番一個公平嘅地方我哋」。

【14:35】 黑衣人潮逼爆德輔道中。

【14:25】 大會代表呼籲，沒有美國旗的遊行人士返去遮打花園，其餘人士則留在律政中心外。

【14:15】 遮打道逼滿排隊等候進入遮打花園的人潮。而在集會期間，離大台較遠的集會人士一直大叫口號，與主持人的聲浪重疊，直至大會領唱《Sing Hallelujah to the Lord》時，全場忽然統一唱起歌來，「Sing Hallelujah to the Lord⋯」

【14:12】 戴上V煞面具、穿上恤衫西褲參與遊行的陳先生表示，V煞代表人人都可以爭取自由，不應計較身分。他指中英聯合聲明承諾香港可享有民主和普選，惟回歸後香港的自由不斷被侵食，又批評港人過去三個月被政權「鎮壓」，故請求美國協助香港落實民主普選。

他對於美國國會通過香港人權及民主法案有信心，指共和、民主兩黨早已達成共識，希望優先處理法案。陳先生又說，即使最後美國國會不通過法案，港人亦不應灰心放棄，否則就會正中政權之下懷。

若法案通過，他希望香港特首林鄭、三司、「向巿民講大話的警察」等人會被美國制裁。

【14:07】 有女士突然不適坐在地上，在旁人士為她「撥涼」，義務急救員隨後應召到達，該女士喝過水後一度可站立起來，但未幾仍堅持不住坐下。

不少人手持美國國旗到場。（盧翊銘攝）

【13:48】 大會表示，由於遮打花園已逼爆，遊行將提早出發，5分鐘後開始。參加集會的仍然人流不絕，有人索性在遮打花園旁終審法院遙距參與。

【1340】 大會表示集會正式開始，下午2時半會流水式遊行至美國領事館。

【13:38】遮打花園已企滿人，集會人士撐傘形成傘海，他們不斷高叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」。

【13:31】遊行人士在律政中心外宣讀予美領館的公開信。另參加集會的人將企滿遮打花，他們大叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」，大會引述警方表示，現場人數已幾乎逼爆遮打花園，呼籲市民經遮打道進入遮打花園。

【13:21】距離集會正式開始還有約十分鐘，遮打花園一半地方企滿人，同時間人潮不斷從中環港鐵站出口湧入。

【13:20】警方指揮官指遊行時間未到，問遮打花園遊行不反對通知書申請人「點解會自己行咗上嚟」。指揮官表示會盡量安排遊行，又指現在遊行人士有機會違法，不過若遊行人士和平，警方會為他們協調，警方現安排遊行人士前往下亞厘畢道的指定示威區。

【13:17】數十名防暴警員在律政中心外戒備。

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參加者將遊行至美國駐港總領事館。（盧翊銘攝）

【13:15】大會表示，遊行尚未正式開始，呼籲遮打花園內的市民先集會，不要跟隨已外出遊行的市民。

【13:07】遊行隊伍突然提早出發，前往美國領事館。

【13:00】參與者陳先生表示，知道美國9月9日會復會，審議香港人權及民主法案，希望是次行動予美國知道，美國和香港高舉同一價值。他又表示有信心美國「幫到手」，認為法案後有阻嚇力。

【12:57】民主女神像開始組裝。

【12:52 】參與者David表示，他們自6月尾開始，已開始在不同集會和遊行舉美國旗，稱主要目的是希望引起美國對香港的情況之關注，又說高舉美國旗是因為他們與美國人一樣，都是高舉自由和民主，他又表示支持美國國會通過香港民主及人權法案，幫助香港達晉普選，因法案通過後，國會每年檢討香港的自治情況，包括香港特首和立法會議員是否由民主方式產生。

【12:43 】示威者高舉標語，寫道希望美國國會透過香港民主及人權法案。

【12:35 】遮打花園約百人到場，不少人手持美國國旗，約20支。

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根據大會早前表示，他們將於下午1時半至6時半，在中環遮打花園舉行祈禱會，並會在現場收集香港人權與民主宣言聯署至2時半，隨後自發以流水式，經花園道往下亞厘畢道巴士站公眾活動區，向美國駐港總領事館遞交請願信，訴求為「拯救香港 通過法案」。