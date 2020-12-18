李偲嫣夫謝鋮浚仍留家未獲檢疫　梁美芬斥不可接受：分分鐘一條命

政情
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正義聯盟創辦人李偲嫣本周三（16日）突然離世，及後驗出新冠肺炎初步陽性。

與李偲嫣相熟的的經民聯立法會議員梁美芬今（18日）透露，作為李偲嫣緊密接觸者的丈夫謝鋮浚近日曾發燒，數日前曾做過檢測，但至今仍未有結果．需留在八鄉元崗新村寓所自我隔離。梁美芬批評政府效率慢，既未有讓對方入院檢查或治療，亦無安排他入住檢疫中心，強調有關情況絕對不能接受。

謝鋮浚曾發燒　留元朗寓所自我隔離

梁美芬回覆《香港01》查詢時表示，對於政府未能協助在家中等候檢疫的數百名緊密接觸者，感到強烈不滿，認為他們作為有機會染疫的人士，「分分鐘都係一條命」。

梁美芬又轉述謝鋮浚指，兩夫妻近日均曾發燒，並一度到旺角私家醫生診所求診，其後亦曾接受病毒檢測，但等待數天後仍未收到檢測報告，謝後來服藥已退燒，但太太李偲嫣則病情反覆，及後不幸離世。

謝鋮浚目前留在元朗八鄉寓所自我隔離，食環署人員昨日曾到村內清洗街道。

梁美芬強調「救命不能拖」，指出不少正留家檢疫人士「連第一次檢測都未做」，又不能外出，政府無即時派人為他們送上檢查手帶，「連通知何時可以送往檢疫中心都不知道，得個等字」。梁美芬要求政府立即行動，「不能再有幾百人在家中等待無人理會，抗疫不能放慢板」，認為若港府人手不足應尋求内地支援，否則只會繼續讓病毒在社區擴散，不可收拾。

梁美芬回覆《香港01》查詢時表示，對於政府未能協助在家中等候檢疫的數百名緊密接觸者，感到強烈不滿，認為他們作為有機會染疫的人士，「分分鐘都係一條命」。（資料圖片）

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