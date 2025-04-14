逾五成曾用公營醫療服務受訪者不贊成收費改革　自由黨促加夜診

政府上月公布公共醫療收費改革方案，當中提出急症室收費採用兩級制，經分流後的非緊急個案的收費將由現時180元加至400元、及專科門診的檢查項目也會逐項收費等。自由黨在方案公布後進行的電話問卷訪問顯示，接近84%訪受市民曾使用公營醫療服務，超過5成受訪者不贊成政府提出的改革。



調查又發現，在曾經使用政府公營醫療服務的受訪者中，有7成表示實施收費改革後，都不會轉用其他醫療服務。自由黨醫療及健康小組召集人、東區支部主席趙志輝醫生建議當局應考慮提供更多門診夜診服務，並延長服務時間，以應對市民的需求。



自由黨醫療及健康小組召集人、東區支部主席趙志輝醫生（左）促政府考慮提供更多夜診服務（自由黨提供）

自由黨於3月28日至4月8日以電話問卷形式訪問年滿18歲的香港居民，了解他們對公營醫療收費改革的意見，收到了1681份有效回覆。結果，83.8%受訪者表示，曾經使用政府公營醫療服務，例如急症室，門診或牙醫服務，當中47.8%約每二至三個月使用一次公營醫療服務，可見政府公營醫療服務是大部分市民求醫的選擇，需求一直存在。

逾五成受訪者雖認同急症室服務遭濫用 但逾五成三不贊成改革方案

曾經使用政府公營醫療服務的受訪者中，雖然有51.4%認為急症室服務有被濫用，當中超過55.9%認為被濫用的程度是嚴重或非常嚴重。但53.2%不贊成政府提出的收費改革，包括增加急症室收費至400元，及就普通科及專科服務增加費用和住院病床加費。

曾經使用政府公營醫療服務的受訪者中，70.2%受訪者表明，實施收費改革後，都不會轉用其他醫療服務，當中 82.0%表示會繼續輪候公營醫療服務。至於會轉用其他醫療服務的29.8%受訪者中，52.9%會轉用私營醫療服務，28.1%會轉用中醫診症，19.0%轉用內地醫療服務。

自由黨醫療及健康小組召集人、東區支部主席趙志輝醫生促政府考慮增加夜診服務（自由黨提供）

自由黨醫療及健康小組召集人、東區支部主席趙志輝醫生表示，政府在實施公營醫療服務收費改革後，將引入公營醫療服務項目全年收費上限一萬元，根據是次問卷調查，近5成受訪市民表示約每二至三個月使用一次公營醫療服務，經計算後，仍不會超出一萬元的上限，希望市民毋須過慮，但呼籲政府當局優化醫療費用減免機制和擴大撒瑪利亞基金安全網等，繼續確保不會有市民因為經濟困難而未能接受合適醫療服務，並且要簡化相關申請程序，以加強保障市民，避免出現大病致貧。

此外，趙志輝指出，約3成受訪者稱會轉用其他醫療服務，建議政府考慮提供更多門診夜診服務，並延長服務時間，以應對市民的需求。